住まいに関する幅広い相談に応えるリフォームのプロ
株式会社ライトスタッフ
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- 078-843-5872
プロフィール
建設業 ／ 山口元久プロの一番の強み
住まいの修理から大規模工事まで、顧客のさまざまな要望に応える
豊富な技術と知識を持った職人を揃え、多様化する顧客のライフスタイルに応じた幅広い提案で、理想を形にする住まいづくりを目指します。住まいの修理から大規模工事まで対応。
DATA
- 氏名
- 山口元久（やまぐちもとひさ）
- 会社名
- 株式会社ライトスタッフ
- 事業内容
- 建設工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、内装仕上工事業
- 職種
- 建設業
- 資格
-
一般建設業許可 兵庫県知事 許可（般-1）第117946号 建築工事業/大工工事業/屋根工事業/タイル・れんが・ブロック工事業/鋼構造物工事業/内装仕上げ工事業
宅地建物取引士
- 住所
-
〒651-2115
兵庫県 神戸市東灘区御影3丁目2-16-201
- 電話
-
078-843-5872
- 営業時間
- 10:00-18:00
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担当山口元久（やまぐちもとひさ）