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山口元久

住まいに関する幅広い相談に応えるリフォームのプロ

山口元久（やまぐちもとひさ） ／ 建設業

株式会社ライトスタッフ

お電話での
お問い合わせ
078-843-5872

プロフィール

山口元久プロの写真

建設業 ／ 山口元久プロの一番の強み

住まいの修理から大規模工事まで、顧客のさまざまな要望に応える

豊富な技術と知識を持った職人を揃え、多様化する顧客のライフスタイルに応じた幅広い提案で、理想を形にする住まいづくりを目指します。住まいの修理から大規模工事まで対応。

DATA

氏名
山口元久（やまぐちもとひさ）
会社名
株式会社ライトスタッフ
事業内容
建設工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、内装仕上工事業
職種
建設業
資格
一般建設業許可 兵庫県知事 許可（般-1）第117946号　建築工事業/大工工事業/屋根工事業/タイル・れんが・ブロック工事業/鋼構造物工事業/内装仕上げ工事業
宅地建物取引士
住所
〒651-2115
兵庫県 神戸市東灘区御影3丁目2-16-201
電話
078-843-5872
営業時間
10:00-18:00
ホームページ
https://rightstaff-co-ltd.com/
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