保険を提供する側と使う側、双方の視点での助言

損害保険業に20年以上携わり、海外での起業や貿易も経験。顧客の業務内容を丁寧に把握し、実情に合った過不足のない保険商品を提案する。保険という「備え」を通じて、中小企業の海外挑戦を支えている。