保険を提供する側と使う側、双方の視点での助言
損害保険業に20年以上携わり、海外での起業や貿易も経験。顧客の業務内容を丁寧に把握し、実情に合った過不足のない保険商品を提案する。保険という「備え」を通じて、中小企業の海外挑戦を支えている。
マイベストプロ・インタビュー
さまざまな「もしも」に備える保険を提供し、海外で挑戦する中小企業をサポート
企業とともに海外リスクに立ち向かう保険のプロ
マイベストプロ神戸による取材記事
資格
ライフ・コンサルタント
GRM (General Risk Manager)
事業者情報
- 氏名
- 石井領（いしいりょう）
- 職種
-
保険代理店
保険代理店
- 会社名
- 保険代理店 People
- 事業内容
- 損害保険全般
海上貨物保険、海外賠償保険
海外進出のリスクコンサルティング
- 住所
-
〒650-0012
兵庫県神戸市中央区北長狭通5-5-15 日本土地ビル203号
- 営業時間
- 10:00～18:00
- ホームページ
- https://peopleinc.jp/
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