地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

石井領プロ

石井領

保険代理店

石井領プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

マイベストプロ・
インタビュー
神戸新聞社
石井領プロ
専門家

Mybestpro Members

石井領

保険代理店

保険代理店 People

石井領プロは神戸新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ神戸の登録専門家です

保険を提供する側と使う側、双方の視点での助言

損害保険業に20年以上携わり、海外での起業や貿易も経験。顧客の業務内容を丁寧に把握し、実情に合った過不足のない保険商品を提案する。保険という「備え」を通じて、中小企業の海外挑戦を支えている。

マイベストプロ・インタビュー

さまざまな「もしも」に備える保険を提供し、海外で挑戦する中小企業をサポート

企業とともに海外リスクに立ち向かう保険のプロ

マイベストプロ神戸による取材記事

資格

ライフ・コンサルタント
GRM (General Risk Manager)

事業者情報

氏名
石井領（いしいりょう）
職種
保険代理店
保険代理店
会社名
保険代理店 People
事業内容
損害保険全般
海上貨物保険、海外賠償保険
海外進出のリスクコンサルティング
住所
〒650-0012
兵庫県神戸市中央区北長狭通5-5-15　日本土地ビル203号
地図を見る
営業時間
10:00～18:00
ホームページ
https://peopleinc.jp/

プロのインタビューを読む

企業とともに海外リスクに立ち向かう保険のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ神戸
  3. 兵庫のお金・保険
  4. 兵庫の損害保険・火災保険・地震保険
  5. 石井領

石井領プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼