事業成長に役立つ知的財産権取得を導くプロ
ホットな福島特許商標事務所
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プロフィール
弁理士 ／ 福島一プロの一番の強み
特許取得で豊富なノウハウを持ち、1年以内の早期取得を目指す
発明者との綿密なディスカッションにより特許出願書類の精度を高め、1年以内という早期特許取得を目指しています。補助金・助成金の活用や兵庫県内の企業をつなぐマッチングにより、新規事業創出のサポートも。
経歴
京都大学大学院工学研究科高分子化学専攻修士課程修了
「ホットな福島特許商標事務所」開設
DATA
- 氏名
- 福島一（ふくしまはじめ）
- 事務所名
- ホットな福島特許商標事務所
- 事業内容
-
知的財産コンサルティング：特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権登録などの国内の知的財産権取得のための申請支援、先行文献調査、訴訟対応、国外の知的財産権取得のための申請支援
補助金申請支援：ものづくり補助金、事業再構築補助金、持続化補助金、IT導入補助金の申請支援など
経営コンサルティング：新情報や事例を活用した経営相談、経営助言、経営提案、新商品・新サービスのマーケティング、市場調査、技術調査、論文調査、ビジネスマッチング、講演、セミナーなど
- 職種
- 弁理士、技術士
- 資格
-
弁理士（特定侵害訴訟代理業務可能）
一級知的財産管理技能士（特許専門業務、ブランド専門業務）
技術士（化学部門）
食品保健指導士
- 住所
-
〒650-0015
兵庫県 神戸市中央区多聞通2-2-16
- 電話
-
078-223-5405
- 営業時間
- 9:00～17:00
- 定休日
- 土曜・日曜日、祝日
- ホームページ
- http://pat-tm-fuku.com/
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担当福島一（ふくしまはじめ）