マンション管理士と一級建築士の両資格による総合的な支援が強み
マンション管理士と一級建築士資格で管理組合を支援。マンション管理組合運営を熟知し、大規模修繕工事・日常管理（工事）で高いコストパフォーマンスを実現。管理組合運営を強力にサポートするパートナーです。
マイベストプロ・インタビュー
マンション管理士と一級建築士、管理組合運営と建物保守の知識で管理組合を総合的にサポート
マンション管理組合運営と大規模修繕設計コンサルを熟知したプロ
マイベストプロ神戸による取材記事
資格
マンション管理士
一級建築士
管理業務主任者
監理技術者資格者
積算資格者
マンション維持修繕技術者
宅地建物取引士
甲種防火管理新規講習修了
防災管理新規講習修了
兵庫県被災建築物応急危険度判定士
事業者情報
- 氏名
- 三村勝己（みむらかつみ）
- 職種
-
マンション管理士、一級建築士
マンション管理士事務所
一級建築士事務所
- 会社名
- 株式会社マンションみらい設計
- 事業内容
- 【マンション管理士事務所】
マンション管理組合・理事会の支援
管理業者管理者方式、外部役員としての支援
自主管理マンションの支援
管理規約の見直し支援
長期修繕計画作成の支援
管理計画認定制度の支援
日常管理における修繕工事の相見積取得支援
【一級建築士事務所】
大規模修繕工事の設計監理コンサルティング
建物の劣化診断調査の実施
特定建築物定期報告
その他マンションに関わる事項
- 住所
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〒650-0022
兵庫県神戸市中央区元町通4丁目1-14 神戸市立神戸まちづくり会館
- 営業時間
-
- ホームページ
- https://miraisekei.com/
- k.mimura@miraisekei.com
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