マンション管理士と一級建築士の両資格による総合的な支援が強み

マンション管理士と一級建築士、管理組合運営と建物保守の知識で管理組合を総合的にサポート

資格

マンション管理士

一級建築士

管理業務主任者

監理技術者資格者

積算資格者

マンション維持修繕技術者

宅地建物取引士

甲種防火管理新規講習修了

防災管理新規講習修了

兵庫県被災建築物応急危険度判定士