塗装業 ／ 今井耕太郎プロの一番の強み

知識と技術をアップデートし続け、塗装で外壁・屋根を守る

代表自ら35年超の職人歴を持ち、自社職人による一貫施工と60年以上の実績で、住宅から各種建物まで塗装工事を手掛ける。現場主義を貫きながら新しい技術への挑戦を続け、顧客の多種多様なニーズに応えます。