職人歴35年超の実績で外壁・屋根を守る塗装のプロ
株式会社今井塗装
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プロフィール
塗装業 ／ 今井耕太郎プロの一番の強み
知識と技術をアップデートし続け、塗装で外壁・屋根を守る
代表自ら35年超の職人歴を持ち、自社職人による一貫施工と60年以上の実績で、住宅から各種建物まで塗装工事を手掛ける。現場主義を貫きながら新しい技術への挑戦を続け、顧客の多種多様なニーズに応えます。
DATA
- 氏名
- 今井耕太郎（いまいこうたろう）
- 会社名
- 株式会社今井塗装
- 事業内容
- 塗装業
- 職種
- 塗装業
- 資格
-
一般建設業許可 兵庫県知事 許可（般-4）第115134号
2級建築施工管理技士
外壁診断士
住宅メンテナンス診断士
建築物石綿含有建材調査者
危険物取扱者
- 住所
-
〒653-0803
兵庫県 神戸市長田区前原町1丁目19-6
- 営業時間
- 8：00～19：00
- ホームページ
- https://imai-tosou.co.jp/
- ホームページURL
- https://imai-tosou.com
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