暮らしの困り事に応える便利屋業のプロ
ゆみ屋オールサポート
プロフィール
便利屋業 ／ 芳賀建支プロの一番の強み
効率的かつ丁寧に、暮らしの中のさまざまな困り事をサポート
部屋の片付けから遺品整理まで、暮らしの中のさまざまな困り事をサポート。7年間で1000件以上に対応するなど、効率的で丁寧な仕事で、顧客からの信頼も厚い。遺品を小物にリメイクするなど、独自サービスも。
DATA
- 氏名
- 芳賀建支（はがたけし）
- 会社名
- ゆみ屋オールサポート
- 事業内容
-
生前整理・遺品整理業務
特殊清掃・消臭業務
便利屋サービス業務全般
塗装工事・ペンキ塗り工事全般
簡易塗装
- 職種
- 便利屋業
- 資格
- 古物商許可
- 住所
-
〒007-0829
北海道 札幌市東区東雁来9条2丁目2-21
- 電話
-
0120-350-559
- 営業時間
- 9:00～22:00
- 定休日
- 不定休
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ゆみ屋オールサポート
担当芳賀建支（はがたけし）