大会優勝経験もある技術力と美的センスを発揮した美しい塗装

全北海道技能競技大会で優勝した巧みな道具づかいと美的感性をいかして一般塗装から特殊塗装まで幅広い塗装を手がけています。「信頼と安心」を大切に顧客と丁寧にコミュニケーションをとりながら進めます。