大会優勝経験もある技術力と美的センスを発揮した美しい塗装
全北海道技能競技大会で優勝した巧みな道具づかいと美的感性をいかして一般塗装から特殊塗装まで幅広い塗装を手がけています。「信頼と安心」を大切に顧客と丁寧にコミュニケーションをとりながら進めます。
マイベストプロ・インタビュー
塗装を通じて住まいの内外装や家具、建具の色つやを取り戻し、美しくリフレッシュ
長年培った塗装技術で多様な顧客ニーズをかなえる塗装のプロ
マイベストプロ北海道による取材記事
資格
一級塗装技能士（建築塗装作業、鋼橋塗装作業）
事業者情報
- 氏名
- 荻原幸平（おぎはらこうへい）
- 職種
-
塗装業
塗装業
- 会社名
- Various Paint
- 事業内容
- 一般建築塗装
外壁・屋根塗装
車両塗装
特殊塗装
コーキング工事
建具や家具の吹き付けなど
- 住所
-
〒041-0801
北海道函館市桔梗町52番地53
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://www.variouspaint.com/
プロのインタビューを読む
長年培った塗装技術で多様な顧客ニーズをかなえる塗装のプロ