会計に関する業務（会計システムの自計化支援）

税務に関する業務（税務の代行、税務書類の作成、税務相談、電子申告・書面添付）

個人資産管理（不動産所得等の申告、資産対策、相続税対策）

公益法人、社会福祉法人など非営利法人の会計に関する業務