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木村聡

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税理士法人TACS

木村聡プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ北海道の登録専門家です

毎月の巡回監査で経営状況を分析し、業績アップの方策を提案

半世紀以上にわたり、岩見沢市に密着。税法をはじめとした法律に準拠した会計処理を通して、経営をサポート。毎月の定期的な訪問で、経営者との密なコミュニケーションも実現しています。

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適正な会計処理に基づいた正確な現状分析で、中小企業の経営強化をサポート

会計で会社を強くする税務のプロ

マイベストプロ北海道による取材記事

資格

税理士
行政書士

事業者情報

氏名
木村聡（きむらさとし）
職種
税理士
税理士
会社名
税理士法人TACS
事業内容
会計に関する業務（会計システムの自計化支援）
税務に関する業務（税務の代行、税務書類の作成、税務相談、電子申告・書面添付）
個人資産管理（不動産所得等の申告、資産対策、相続税対策）
公益法人、社会福祉法人など非営利法人の会計に関する業務
住所
〒068-0005
北海道岩見沢市五条東2丁目2番地17
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営業時間
お問い合わせください
定休日
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ホームページ
http://i-tacs.jp/

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