毎月の巡回監査で経営状況を分析し、業績アップの方策を提案
半世紀以上にわたり、岩見沢市に密着。税法をはじめとした法律に準拠した会計処理を通して、経営をサポート。毎月の定期的な訪問で、経営者との密なコミュニケーションも実現しています。
マイベストプロ・インタビュー
適正な会計処理に基づいた正確な現状分析で、中小企業の経営強化をサポート
会計で会社を強くする税務のプロ
マイベストプロ北海道による取材記事
資格
税理士
行政書士
事業者情報
- 氏名
- 木村聡（きむらさとし）
- 職種
-
税理士
税理士
- 会社名
- 税理士法人TACS
- 事業内容
- 会計に関する業務（会計システムの自計化支援）
税務に関する業務（税務の代行、税務書類の作成、税務相談、電子申告・書面添付）
個人資産管理（不動産所得等の申告、資産対策、相続税対策）
公益法人、社会福祉法人など非営利法人の会計に関する業務
- 住所
-
〒068-0005
北海道岩見沢市五条東2丁目2番地17
- 営業時間
- お問い合わせください
- 定休日
- お問い合わせください
- ホームページ
- http://i-tacs.jp/
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