エクステリア・ガーデン工事のデザインと設計・施工のプロ
高坂英己（たかさかひでき） ／ エクステリア・外構工事業、造園業
末広緑化造園株式会社
プロフィール
エクステリア・外構工事業、造園業 ／ 高坂英己プロの一番の強み
エクステリア・ガーデン工事のデザインから施工までを一括で
エクステリア・ガーデン工事のデザインから設計、施工までを一貫して自社で行う。さまざまな公共工事に対応する中で磨き上げた幅広い工種と発想力で、顧客の空間への思いを形にする。
経歴
1986年 電気メーカーに入社
→楽器の企画の営業
1988年 末広緑化造園株式会社に入社
1990年 代表取締役に就任
DATA
- 氏名
- 高坂英己（たかさかひでき）
- 会社名
- 末広緑化造園株式会社
- 事業内容
- 各種エクステリア＆ガーデンの設計・施工、エクステリア＆ガーデン関連商品の企画・販売、シーズナブル商品の企画・販売、各種広告・ホームページの制作
- 職種
- エクステリア・外構工事業、造園業
- 資格
-
1級土木施工管理技士
2級造園施工管理技士
公益社団法人日本エクステリア建設業協会 ブロック塀診断士
株式会社タカショー エクステリア＆ガーデンライティング施工マイスター
北海道農薬指導士
北海道地方下水道協会 北海道排水設備工事責任技術者
日本森林技術協会 林業技士
- 住所
-
〒088-0332
北海道 白糠郡白糠町東2条北1丁目1番地14
- 電話
-
01547-2-2110
- 営業時間
- 8:00～18:00
- 定休日
- 日曜（個人のお客さまの打合せは日曜日でも可）
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末広緑化造園株式会社
担当高坂英己（たかさかひでき）