エクステリア・外構工事業、造園業 ／ 高坂英己プロの一番の強み

エクステリア・ガーデン工事のデザインから施工までを一括で

エクステリア・ガーデン工事のデザインから設計、施工までを一貫して自社で行う。さまざまな公共工事に対応する中で磨き上げた幅広い工種と発想力で、顧客の空間への思いを形にする。