書道歴30年以上の講師による外国人向けの書道体験・研修

書道歴30年以上の師範が外国人向けの書道体験・研修や外出が困難な人の出張レッスンに柔軟に対応。生徒の個性に合わせた指導や、外国人にわかりやすい視覚的な指導で「字が上手くなる喜び」を提供します。

マイベストプロ・インタビュー

心静かに集中し、表現力に富み、日本の美学を体感できる書道の魅力を世界へ

訪日外国人へ書道体験を通じて日本の魅力を伝えるプロ

マイベストプロ北海道による取材記事

資格

青峰社書道師範位
住宅宿泊事業(民泊)

事業者情報

氏名
三本絵里佳（みつもとえりか）
職種
書道講師
書道講師
会社名
書道の家庭教師絵里佳
事業内容
企業向け
書道体験ワークショップ、イベントでの書道サービス　など
個人向け
プライベート＆グループレッスン、出張レッスン
住所
〒007-0872
北海道札幌市東区伏古十二条3丁目4-1
営業時間
ホームページ
https://www.shodouerika.com/

