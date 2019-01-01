書道歴30年以上の講師による外国人向けの書道体験・研修
書道歴30年以上の師範が外国人向けの書道体験・研修や外出が困難な人の出張レッスンに柔軟に対応。生徒の個性に合わせた指導や、外国人にわかりやすい視覚的な指導で「字が上手くなる喜び」を提供します。
心静かに集中し、表現力に富み、日本の美学を体感できる書道の魅力を世界へ
訪日外国人へ書道体験を通じて日本の魅力を伝えるプロ
資格
青峰社書道師範位
住宅宿泊事業(民泊)
事業者情報
- 氏名
- 三本絵里佳（みつもとえりか）
- 職種
-
書道講師
- 会社名
- 書道の家庭教師絵里佳
- 事業内容
- 企業向け
書道体験ワークショップ、イベントでの書道サービス など
個人向け
プライベート＆グループレッスン、出張レッスン
- 住所
-
〒007-0872
北海道札幌市東区伏古十二条3丁目4-1
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://www.shodouerika.com/
