佐良土雄亮プロ

佐良土雄亮

経営コンサルタント（M&A・PMI・企業再生）

佐良土雄亮プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

インタビュー
北海道テレビ放送
佐良土雄亮プロ
佐良土雄亮

経営コンサルタント（M&A・PMI・企業再生）

SBAパートナーズ株式会社

佐良土雄亮プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ北海道の登録専門家です

道内全域をカバーし、規模を問わず経営者に寄り添うM＆A支援

北海道の中小企業M＆Aに特化。元高校教師として培った信頼構築力を生かし、地域に強固なネットワークを形成。独自情報を基に月額制の情報・相談サービスを展開し、他社案件のセカンドオピニオンにも対応します。

北海道に根ざし、地の利を生かした月額制M＆A支援サービスを展開

地域密着で企業成長を導くM＆Aコンサルティングのプロ

マイベストプロ北海道による取材記事

事業者情報

氏名
佐良土雄亮（さろうどゆうすけ）
職種
経営コンサルタント（M&A・PMI・企業再生）
経営コンサルタント（M&A・PMI・企業再生）
会社名
SBAパートナーズ株式会社
事業内容
中小企業や小規模事業のM＆Aに関する仲介・アドバイザリー業務・PMI（買収後の経営統合プロセス）コンサルティング業務・企業再生コンサルティング業務・事業承継のコンサルティング業務
住所
〒064-0809
北海道札幌市中央区南九条西5-1-15
営業時間
お問い合わせください
ホームページ
http://sba-ptr.com/

