道内全域をカバーし、規模を問わず経営者に寄り添うM＆A支援
北海道の中小企業M＆Aに特化。元高校教師として培った信頼構築力を生かし、地域に強固なネットワークを形成。独自情報を基に月額制の情報・相談サービスを展開し、他社案件のセカンドオピニオンにも対応します。
マイベストプロ・インタビュー
北海道に根ざし、地の利を生かした月額制M＆A支援サービスを展開
地域密着で企業成長を導くM＆Aコンサルティングのプロ
マイベストプロ北海道による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 佐良土雄亮（さろうどゆうすけ）
- 職種
-
経営コンサルタント（M&A・PMI・企業再生）
- 会社名
- SBAパートナーズ株式会社
- 事業内容
- 中小企業や小規模事業のM＆Aに関する仲介・アドバイザリー業務・PMI（買収後の経営統合プロセス）コンサルティング業務・企業再生コンサルティング業務・事業承継のコンサルティング業務
- 住所
-
〒064-0809
北海道札幌市中央区南九条西5-1-15
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- http://sba-ptr.com/
