離婚や多重債務など日常生活のトラブルを解決へと導く法律のプロ
佐藤真吾法律事務所
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プロフィール
弁護士 ／ 佐藤真吾プロの一番の強み
離婚や遺産分割など幅広い事案を早期解決へ導きます
司法過疎地域で、日常生活で生じがちなトラブルから特殊な案件まで一人で担当し、弁護士としてのスキルを磨きました。離婚や多重債務、遺産分割をはじめ、幅広い案件に真摯に取り組み、早期解決に導きます。
経歴
旭川弁護士会所属
DATA
- 氏名
- 佐藤真吾（さとうしんご）
- 会社名
- 佐藤真吾法律事務所
- 事業内容
-
相続・遺産分割・遺言
成年後見
離婚・面会交流・養育費
交通事故
債権回収
消費者取引
不動産取引・不動産の明渡し
土地境界紛争
刑事事件・少年事件
長時間労働・過労死・労災
貸金返還請求
債務整理・個人再生・過払金
会社破産
不当請求対策
リビング・ウイル
内容証明郵便
行政処分への不服申立て
- 職種
- 弁護士
- 資格
- 弁護士
- 住所
-
〒078-8351
北海道 旭川市東光11条3丁目4番10号 野嶋第一ビル2階
- 電話
-
0166-39-3180
- 営業時間
-
平日9：00～17：00（予約制）
事前にご連絡いただければ、営業時間外や休日でもできる限り対応をいたします。
- ホームページ
- https://satoushingo-lo.com/
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担当佐藤真吾（さとうしんご）