丁寧な下地処理で美しく仕上げる塗装のプロ
日本建塗株式会社
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プロフィール
塗装業 ／ 葛西祐介プロの一番の強み
外壁や屋根の状況に合わせた丁寧な下地処理で塗装の持続性が向上
塗装を美しく仕上げ、長持ちさせるためには丁寧な下地処理が不可欠。長年の経験を生かして外壁や屋根の状況を見極め、それぞれ適切な処置を施すことにより、塗装の持続性を高め、顧客の悩みに応えます。
DATA
- 氏名
- 葛西祐介（かさいゆうすけ）
- 会社名
- 日本建塗株式会社
- 事業内容
- 建築塗装工事、戸建住宅塗装工事、シーリング工事、防水工事
- 職種
- 塗装業
- 資格
-
一級塗装技能士（建築塗装作業）
一般社団法人日本塗装工業会 登録建設塗装基幹技能者講習修了
公益財団法人北海道労働基準協会 安全衛生法による技能講習修了
日本ビソー株式会社 ゴンドラ特別教育修了
財団法人中小建設業特別教育協会 機溶剤取り扱い業務安全衛生教育修了
石綿等作業に関する特別教育講習修了
職長・安全衛生責任者教育修了
フルハーネス型安全帯使用作業 特別教育修了
足場の組立て等の業務 特別教育修了
- 住所
-
〒005-0822
北海道 札幌市南区南沢2条3丁目13-7
- 電話
-
0120-847-124
- 営業時間
- 8:00～18:00
- 定休日
- 土・日
- ホームページ
- https://www.n-kent.co.jp/
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担当葛西祐介（かさいゆうすけ）