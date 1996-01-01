厳しい経営や家計に対し適切な対応を行う法律のプロ
弁護士法人村上・久保法律事務所
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プロフィール
弁護士 ／ 村上英治プロの一番の強み
経験と知識に基づき、厳しい経営や家計に最も適切な対応を実施
倒産や自己破産などを数多く手掛けた経験と知識を生かし、依頼者にとって最も適切な対応を実践。1時間かけて話を聞き、丁寧にコミュニケーションを図ることで、依頼者を深く理解したうえで対処する。
経歴
昭和63年（1988年）北海道立札幌西高等学校卒業
平成05年（1993年）北海道大学法学部卒業
平成07年（1995年）司法試験合格
平成08年（1996年）北海道大学大学院法学研究科 修士課程修了（民事法専攻）修士（法学）
平成08年（1996年）司法修習生となる（第50期）
平成10年（1998年）弁護士登録
平成13年（2001年）村上英治法律事務所開設
平成29年（2017年）村上・久保法律事務所
平成30年（2018年）弁護士法人村上・久保法律事務所
実績
個人、法人ともに、裁判所からの選任による破産管財人、監督委員・再生委員の経験が多数あるほか、個人破産の申立て、法人破産の申立て、個人再生の申立ても多く、任意整理も含め、倒産事件全般の経験が豊富です。
DATA
- 氏名
- 村上英治（むらかみえいじ）
- 事務所名
- 弁護士法人村上・久保法律事務所
- 事業内容
-
＜法人＞
顧問弁護士
契約書チェック，作成
企業再生（民事再生）
法人の破産（会社の破産）
債権回収
不動産取引（売買・賃貸借）
知的財産
労働問題（企業側）
個人問題（経営者個人やご家族，企業の従業員）
その他
＜個人＞
債務整理
過払い金返還請求（払いすぎ利息の返還請求）
個人再生（個人の民事再生）
個人の自己破産（個人破産，自己破産）
交通事故
金銭貸借（金銭トラブル）
賃貸借関係（借地・借家）
離婚・親権・養育費・親子関係
遺言・相続
刑事弁護
犯罪被害者支援
その他
- 職種
- 弁護士
- 住所
-
〒060-0001
北海道 札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム503
- 電話
-
011-624-7970
- 営業時間
- 平日 午前9時から午後5時20分
- 定休日
- 土曜、日曜、祝祭日
- ホームページ
- http://www.murakamilaw.jp/
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