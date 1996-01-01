プロフィール

昭和63年（1988年）北海道立札幌西高等学校卒業 平成05年（1993年）北海道大学法学部卒業 平成07年（1995年）司法試験合格 平成08年（1996年）北海道大学大学院法学研究科 修士課程修了（民事法専攻）修士（法学） 平成08年（1996年）司法修習生となる（第50期） 平成10年（1998年）弁護士登録 平成13年（2001年）村上英治法律事務所開設 平成29年（2017年）村上・久保法律事務所 平成30年（2018年）弁護士法人村上・久保法律事務所

実績

個人、法人ともに、裁判所からの選任による破産管財人、監督委員・再生委員の経験が多数あるほか、個人破産の申立て、法人破産の申立て、個人再生の申立ても多く、任意整理も含め、倒産事件全般の経験が豊富です。

