遺品整理からゴミ屋敷の片付けまで、要望に寄り添い細やかに対応

遺品整理からゴミ屋敷の片付けまで、女性経営者が見積もりから当日作業まで一貫して担当。細かな仕分けで貴重品や思い出の品を探索。依頼主の気持ちに寄り添い、前向きな再出発を支えます。