内田希実プロ

内田希実

遺品・生前整理

内田希実プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

内田希実

合同会社コトノハ

内田希実プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ北海道の登録専門家です

遺品整理からゴミ屋敷の片付けまで、要望に寄り添い細やかに対応

遺品整理からゴミ屋敷の片付けまで、女性経営者が見積もりから当日作業まで一貫して担当。細かな仕分けで貴重品や思い出の品を探索。依頼主の気持ちに寄り添い、前向きな再出発を支えます。

心情や事情を細やかにくみ取り、片付けを通じて人生を前向きに歩めるよう応援

見積もりから作業まで一貫対応する遺品・生前整理のプロ

マイベストプロ北海道による取材記事

資格

古物商許可
遺品整理士

事業者情報

氏名
内田希実（うちだのぞみ）
職種
遺品・生前整理
遺品・生前整理
会社名
合同会社コトノハ
事業内容
遺品整理・生前整理
不用品回収・買い取り
ゴミ屋敷片付け
ハウスクリーニング
特殊清掃
暮らしの困り事
福祉整理
デジタル遺品整理　など
住所
〒003-0849
北海道札幌市白石区北郷2405-30
営業時間
7:00-20:00
ホームページ
https://www.kotonoha.store/

見積もりから作業まで一貫対応する遺品・生前整理のプロ

