遺品整理からゴミ屋敷の片付けまで、要望に寄り添い細やかに対応
遺品整理からゴミ屋敷の片付けまで、女性経営者が見積もりから当日作業まで一貫して担当。細かな仕分けで貴重品や思い出の品を探索。依頼主の気持ちに寄り添い、前向きな再出発を支えます。
心情や事情を細やかにくみ取り、片付けを通じて人生を前向きに歩めるよう応援
見積もりから作業まで一貫対応する遺品・生前整理のプロ
資格
古物商許可
遺品整理士
事業者情報
- 氏名
- 内田希実（うちだのぞみ）
- 職種
-
遺品・生前整理
- 会社名
- 合同会社コトノハ
- 事業内容
- 遺品整理・生前整理
不用品回収・買い取り
ゴミ屋敷片付け
ハウスクリーニング
特殊清掃
暮らしの困り事
福祉整理
デジタル遺品整理 など
- 住所
-
〒003-0849
北海道札幌市白石区北郷2405-30
- 営業時間
- 7:00-20:00
- ホームページ
- https://www.kotonoha.store/
