事前相談により待ち時間を軽減し、受診すべきかを迷う不調や、薬が手元にない時にも迅速に対応。体質や症状を踏まえて状況を整理し、選択肢を提示。必要に応じて薬の提案や受診先の案内まで行い、判断を支えます。

薬剤師の知見で受診前の不調相談に応じ利用者の判断を支えるプロ

資格

薬剤師

麻薬小売業者免許

毒物劇物一般販売業

高度管理医療機器等販売業貸与業許可