事前相談で待ち時間を抑え、薬の提案や受診案内まで丁寧に対応
事前相談により待ち時間を軽減し、受診すべきかを迷う不調や、薬が手元にない時にも迅速に対応。体質や症状を踏まえて状況を整理し、選択肢を提示。必要に応じて薬の提案や受診先の案内まで行い、判断を支えます。
マイベストプロ・インタビュー
処方箋対応に加え、日常の体調相談や受診案内にも応じる薬局へ
薬剤師の知見で受診前の不調相談に応じ利用者の判断を支えるプロ
マイベストプロ北海道による取材記事
資格
薬剤師
麻薬小売業者免許
毒物劇物一般販売業
高度管理医療機器等販売業貸与業許可
事業者情報
- 氏名
- 堀崇嗣（ほりたかつぐ）
- 職種
-
薬剤師
薬剤師
- 会社名
- 株式会社やくらぼ
- 事業内容
- 薬局経営
- 住所
-
〒002-8071
北海道札幌市北区あいの里一条3丁目4-8
- 営業時間
- 月～土 ※詳細は各店舗からご確認ください
- 定休日
- 日曜日・祝日
- ホームページ
- https://www.kirihana-pharmacy.com/
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