谷澤真優美プロ

谷澤真優美

コンサルティング業（オリジナルブランド立ち上げ専門）

谷澤真優美

コンサルティング業（オリジナルブランド立ち上げ専門）

JEWEL'D SON

自らが実践済みの起業・ブランド構築に関するノウハウを伝える

広告代理店で15年以上にわたって培ってきた販促ノウハウを、自らのアパレルブランドと飲食店経営で実践してきた。コンサルティングを通じて、理論と実体験に基づいた起業の勘所、ブランド構築術を伝える。

広告代理店での15年の知見を基に起業やブランドの立ち上げ支援を行う

実践的なノウハウの提供で独立・ブランド立ち上げを支援するプロ

事業者情報

氏名
谷澤真優美（たにさわまゆみ）
職種
コンサルティング業（オリジナルブランド立ち上げ専門）
店名
JEWEL'D SON
事業内容
起業・ブランド立ち上げコンサルティング
アメカジショップJEWEL'D SON・「クレープパーラーJewel」の運営
住所
〒053-0054
北海道苫小牧市明野新町2-2-36
営業時間
土日祝日 11:00-20:00
月・金 13:00-20:00
定休日
火、水、木※電話予約で営業可
ホームページ
https://jeweldson.com/

実践的なノウハウの提供で独立・ブランド立ち上げを支援するプロ

