自らが実践済みの起業・ブランド構築に関するノウハウを伝える
広告代理店で15年以上にわたって培ってきた販促ノウハウを、自らのアパレルブランドと飲食店経営で実践してきた。コンサルティングを通じて、理論と実体験に基づいた起業の勘所、ブランド構築術を伝える。
広告代理店での15年の知見を基に起業やブランドの立ち上げ支援を行う
実践的なノウハウの提供で独立・ブランド立ち上げを支援するプロ
事業者情報
- 氏名
- 谷澤真優美（たにさわまゆみ）
- 職種
-
コンサルティング業（オリジナルブランド立ち上げ専門）
- 店名
- JEWEL'D SON
- 事業内容
- 起業・ブランド立ち上げコンサルティング
アメカジショップJEWEL'D SON・「クレープパーラーJewel」の運営
- 住所
-
〒053-0054
北海道苫小牧市明野新町2-2-36
- 営業時間
-
土日祝日 11:00-20:00
月・金 13:00-20:00
- 定休日
- 火、水、木※電話予約で営業可
- ホームページ
- https://jeweldson.com/
