顧客との信頼関係を大切にする電気工事のプロ
株式会社石山電気商会
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プロフィール
電気工事業 ／ 河地靖幸プロの一番の強み
60年以上の歴史を持つ電気工事会社の二代目として牽引
1960年の創業以来、集合住宅や商業施設、公共施設などの電気工事を請け負う。対象エリアは北海道全域。日々高い施工品質とフォロー体制の向上を追求し、顧客に寄り添います。
経歴
札幌電気工事業協同組合
中央・北・東・西・南・白石・千歳の合計7支部によって構成
組合加盟年月 昭和36年9月
南支部の幹事を経て南支部、支部長へ就任
就任期間 平成17年2月～平成22年6月
本部役員就任期間
理事就任 平成17年2月～平成22年6月
常任理事 平成22年6月～平成23年6月
監事 平成23年6月～令和5年6月
DATA
- 氏名
- 河地靖幸（かわちやすゆき）
- 会社名
- 株式会社石山電気商会
- 事業内容
-
電気設備工事の設計
商業施設工事
共同集合住宅工事
高齢者施設工事
工場・プラント工事
受変電設備工事
構内・外配線路設備工事
街路灯設備工事
- 職種
- 電気工事業
- 資格
-
電気工事事業者
建設業許可 北海道知事許可（特-3）石 第01656号
- 住所
-
〒005-0842
北海道 札幌市南区石山二条7丁目12番7号
- 電話
-
011-591-8052
- 営業時間
- 8:00～17:00
- 定休日
- 日曜日・第二土曜日
- ホームページ
- https://www.isiyama.co.jp/
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担当河地靖幸（かわちやすゆき）