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五十嵐真佐紀プロ

五十嵐真佐紀

塗装業

五十嵐真佐紀プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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五十嵐真佐紀

塗装業

有限会社五十嵐塗装工業

五十嵐真佐紀プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ北海道の登録専門家です

診断から施工、アフターフォローまで一連の作業を全て自社施工

地域密着型の塗装店として50年の歴史をもちながらも、若い社員が多く活気のある企業。社員教育を大切にして高い技術力や挨拶・礼儀を徹底。意匠性が高い塗装など幅広い塗装を手掛けている。

マイベストプロ・インタビュー

塗装の目的は「保護と美観」、地域に根差した塗装店として住まいの健康を守る

地域の美観を守り、彩りを与える塗装のプロ

マイベストプロ北海道による取材記事

資格

一級塗装技能士
1級建築施工管理技士
1級土木施工管理技士
一般建築物石綿含有建材調査者
登録建設塗装基幹技能者
上級職長・安全衛生責任者
フルハーネス型安全帯使用作業特別教育修了
第1種酸素欠乏危険作業主任者
労働安全衛生法による技能講習修了（有機溶剤作業主任者/鉛作業主任者/石綿作業主任者）

事業者情報

氏名
五十嵐真佐紀（いがらしまさき）
職種
塗装業
塗装業
会社名
有限会社五十嵐塗装工業
事業内容
屋根塗装・鋼橋塗装・湿式外断熱
外壁塗装（高意匠塗壁仕上げ・吹付仕上げ・ローラー仕上げ）
塗り替え工事
住所
〒080-0022
北海道帯広市西12条南29丁目2-6
地図を見る
営業時間
8：00〜18：00
ホームページ
https://www.iga-paint.com/

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