診断から施工、アフターフォローまで一連の作業を全て自社施工
地域密着型の塗装店として50年の歴史をもちながらも、若い社員が多く活気のある企業。社員教育を大切にして高い技術力や挨拶・礼儀を徹底。意匠性が高い塗装など幅広い塗装を手掛けている。
マイベストプロ・インタビュー
塗装の目的は「保護と美観」、地域に根差した塗装店として住まいの健康を守る
地域の美観を守り、彩りを与える塗装のプロ
マイベストプロ北海道による取材記事
資格
一級塗装技能士
1級建築施工管理技士
1級土木施工管理技士
一般建築物石綿含有建材調査者
登録建設塗装基幹技能者
上級職長・安全衛生責任者
フルハーネス型安全帯使用作業特別教育修了
第1種酸素欠乏危険作業主任者
労働安全衛生法による技能講習修了（有機溶剤作業主任者/鉛作業主任者/石綿作業主任者）
事業者情報
- 氏名
- 五十嵐真佐紀（いがらしまさき）
- 職種
-
塗装業
塗装業
- 会社名
- 有限会社五十嵐塗装工業
- 事業内容
- 屋根塗装・鋼橋塗装・湿式外断熱
外壁塗装（高意匠塗壁仕上げ・吹付仕上げ・ローラー仕上げ）
塗り替え工事
- 住所
-
〒080-0022
北海道帯広市西12条南29丁目2-6
- 営業時間
- 8：00〜18：00
- ホームページ
- https://www.iga-paint.com/
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