地域密着型の塗装店として50年の歴史をもちながらも、若い社員が多く活気のある企業。社員教育を大切にして高い技術力や挨拶・礼儀を徹底。意匠性が高い塗装など幅広い塗装を手掛けている。

診断から施工、アフターフォローまで一連の作業を全て自社施工

資格

一級塗装技能士

1級建築施工管理技士

1級土木施工管理技士

一般建築物石綿含有建材調査者

登録建設塗装基幹技能者

上級職長・安全衛生責任者

フルハーネス型安全帯使用作業特別教育修了

第1種酸素欠乏危険作業主任者

労働安全衛生法による技能講習修了（有機溶剤作業主任者/鉛作業主任者/石綿作業主任者）