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ひまわり洗浄

渡辺二郎プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ北海道の登録専門家です

メーカー・型式、縦型・ドラム式を問わず洗濯機の分解洗浄に対応

20年以上にわたり洗濯機の分解洗浄に携わり、年間300台以上を施工。メーカーや型式、縦型・ドラム式を問わず幅広い洗濯機の分解洗浄に対応しています。

マイベストプロ・インタビュー

不具合が出た洗濯機の駆け込み寺として幅広い機種に対応

年間300以上の洗濯機を分解洗浄するハウスクリーニングのプロ

マイベストプロ北海道による取材記事

事業者情報

氏名
渡辺二郎（わたなべじろう）
職種
ハウスクリーニング業
ハウスクリーニング業
会社名
ひまわり洗浄
事業内容
洗濯機の分解洗浄
浴室清掃
エアコンクリーニング
風呂釜洗浄
キッチン清掃
レンジフードのクリーニング
空室・在室清掃
住所
〒041-0808
北海道函館市桔梗
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営業時間
-
ホームページ
https://himawarisenjyo.jimdofree.com/
その他
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