メーカー・型式、縦型・ドラム式を問わず洗濯機の分解洗浄に対応
20年以上にわたり洗濯機の分解洗浄に携わり、年間300台以上を施工。メーカーや型式、縦型・ドラム式を問わず幅広い洗濯機の分解洗浄に対応しています。
マイベストプロ・インタビュー
不具合が出た洗濯機の駆け込み寺として幅広い機種に対応
年間300以上の洗濯機を分解洗浄するハウスクリーニングのプロ
マイベストプロ北海道による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 渡辺二郎（わたなべじろう）
- 職種
-
ハウスクリーニング業
ハウスクリーニング業
- 会社名
- ひまわり洗浄
- 事業内容
- 洗濯機の分解洗浄
浴室清掃
エアコンクリーニング
風呂釜洗浄
キッチン清掃
レンジフードのクリーニング
空室・在室清掃
- 住所
-
〒041-0808
北海道函館市桔梗
- 営業時間
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- ホームページ
- https://himawarisenjyo.jimdofree.com/
- その他
- LINEで無料相談する
https://line.me/ti/p/wIzIA2Tg2E
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