「やりたいこと・できそうなこと」から始め、就労への一歩を支援

「利用者のやりたいことから始める」を軸に就労継続支援B型事業所を運営。地域企業や自社青果店など多様な施設外就労を通じて働く意欲を育み、ひきこもりの子を持つ親の支援にも幅広く取り組んでいます。