「やりたいこと・できそうなこと」から始め、就労への一歩を支援
「利用者のやりたいことから始める」を軸に就労継続支援B型事業所を運営。地域企業や自社青果店など多様な施設外就労を通じて働く意欲を育み、ひきこもりの子を持つ親の支援にも幅広く取り組んでいます。
地域とつながり、障がいのある人の「やりたいことで働きたい」を支える
障がい者の「働きたい」を支える就労支援のプロ
資格
精神保健福祉士
事業者情報
- 氏名
- 三上智史（みかみさとし）
- 職種
-
メンタルヘルスソーシャルワーカー
メンタルヘルスソーシャルワーカー
- 会社名
- 株式会社dispo.
- 事業内容
- ・障がい者社会復帰、支援事業：就労継続支援B型事業所「charabanc at dispo.」、共同生活援助「クラス裏参道」の運営
・青果店「やっちゃば市場」の運営
- 住所
-
〒060-0062
北海道札幌市中央区南二条西13丁目318-4
- 営業時間
- 火～土曜9:00～17:00
- ホームページ
- https://www.at-dispo.net/
