専門知識と経験で支える、健康と終活のよろず相談窓口
薬剤師としての専門知識と自身の闘病経験、豊富な資格と情報整理力を生かし、健康・終活に関する相談窓口を開設。セミナー講師やメディア出演、執筆により、専門的かつ生活に密着した情報提供も行っています。
「健康」と「終活」は未来への自己投資。闘病経験と薬剤師の知見をもとに専門サポート
薬と医療・終活をつなぐ健康支援のプロ
資格
薬剤師
公益財団法人日本薬剤師研修センター 研修認定薬剤師
JPALS（薬剤師生涯学習支援システム）認定薬剤師
一般社団法人日本食品安全協会 健康食品管理士／食の安全管理士
一般社団法人日本技能開発協会 サプリメントアドバイザー
健康管理士一般指導員／健康管理能力検定1級
一般社団法人ブレインヘルスラボ スリーププランナー
健康経営アドバイザー
一般社団法人終活協議会 終活ガイド資格1級
心託コンシェルジュ
終活セミナー認定講師
エンディングノートセミナー講師
終活ガイド資格2級検定講師
終活アドバイザー協会 終活アドバイザー
事業者情報
- 氏名
- 中下麻衣（なかしたまい）
- 職種
-
薬剤師
- 会社名
- あやめグループ
- 事業内容
- ●あやめ北海道出張薬剤師事務所の運営
●あやめ未来支度サポート事務所の運営
○個別相談サービス
メールによる個別相談
○情報提供サービス
講演・執筆・監修・出演・取材・出版等による情報提供
○萬屋伴走サービス
ニーズに合わせて幅広く柔軟に対応いたします
- 住所
- 北海道札幌市中央区
- 営業時間
- お問い合わせは24時間受付しております
- ホームページ
- https://ayamegroup.wixsite.com/message
