地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

中下麻衣プロ

中下麻衣

薬剤師

中下麻衣プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

マイベストプロ・
インタビュー
北海道テレビ放送
中下麻衣プロ
専門家

Mybestpro Members

中下麻衣

薬剤師

あやめグループ

中下麻衣プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ北海道の登録専門家です

専門知識と経験で支える、健康と終活のよろず相談窓口

薬剤師としての専門知識と自身の闘病経験、豊富な資格と情報整理力を生かし、健康・終活に関する相談窓口を開設。セミナー講師やメディア出演、執筆により、専門的かつ生活に密着した情報提供も行っています。

マイベストプロ・インタビュー

「健康」と「終活」は未来への自己投資。闘病経験と薬剤師の知見をもとに専門サポート

薬と医療・終活をつなぐ健康支援のプロ

マイベストプロ北海道による取材記事

資格

薬剤師
公益財団法人日本薬剤師研修センター 研修認定薬剤師
JPALS（薬剤師生涯学習支援システム）認定薬剤師
一般社団法人日本食品安全協会 健康食品管理士／食の安全管理士
一般社団法人日本技能開発協会 サプリメントアドバイザー
健康管理士一般指導員／健康管理能力検定1級
一般社団法人ブレインヘルスラボ スリーププランナー
健康経営アドバイザー
一般社団法人終活協議会 終活ガイド資格1級
心託コンシェルジュ
終活セミナー認定講師
エンディングノートセミナー講師
終活ガイド資格2級検定講師
終活アドバイザー協会 終活アドバイザー

事業者情報

氏名
中下麻衣（なかしたまい）
職種
薬剤師
薬剤師
会社名
あやめグループ
事業内容
●あやめ北海道出張薬剤師事務所の運営
●あやめ未来支度サポート事務所の運営
　○個別相談サービス
　　メールによる個別相談
　○情報提供サービス
　　講演・執筆・監修・出演・取材・出版等による情報提供
　○萬屋伴走サービス
　　ニーズに合わせて幅広く柔軟に対応いたします
住所
北海道札幌市中央区
地図を見る
営業時間
お問い合わせは24時間受付しております
ホームページ
https://ayamegroup.wixsite.com/message

プロのインタビューを読む

薬と医療・終活をつなぐ健康支援のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ北海道
  3. 北海道のビジネス
  4. 北海道のビジネスその他
  5. 中下麻衣

中下麻衣プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼