エアコン販売・設置・分解洗浄のプロ
株式会社アマトス
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プロフィール
電気工事業・管工事業 ／ 金住浩司プロの一番の強み
エアコン販売・設置をはじめ生活の困りごとに幅広く対応
電気・管工事から庭木伐採や除雪まで生活の不便に対応。エアコン設置工事は大手家電量販店の全国顧客満足度ランキングで高い評価を誇る。販売・設置・アフターフォローまで細かいヒアリングで顧客の要望に応える。
DATA
- 氏名
- 金住浩司（かなずみひろし）
- 会社名
- 株式会社アマトス
- 事業内容
-
業務用エアコン販売・設置・分解洗浄
家庭用エアコン販売・設置・分解洗浄
アンテナ工事
ストーブ取り付け
テレビ壁掛け
LEDバイパス工事・照明交換
インターホン取り付け
除雪・排雪
庭木伐採
- 職種
- 電気工事業・管工事業
- 資格
-
建設業許可 北海道知事許可（般-5）石 第24344号
産業廃棄物収集運搬業者
第一種フロン類充塡回収業者
登録電気工事業者
高圧ガス販売事業者
冷凍空気調和機器施工技能士2級
第二種電気工事士
建築物石綿含有建材調査講習（一般）修了
第二種業務用冷凍空調機器冷媒フロン類取扱技術者
危険物取扱者乙種第4類
工事担当者 アナログ第3種
ガス溶接技能講習修了
玉掛け技能講習修了
小型移動式クレーン運転技能講習修了
フルハーネス特別教育修了（フルハーネス型墜落制止用器具）
古物商許可
- 住所
-
〒001-0912
北海道 札幌市北区新琴似十二条7丁目1番40号
- 電話
-
011-788-6633
- 営業時間
- 9：00〜18：00
- 定休日
- 月曜日
- ホームページ
- https://amatoss.jp/
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