同族経営の実体験に基づく伴走支援
事業と家族が密接に関わるファミリービジネスに特化。創業60年以上の鋳造メーカーグループを率いる現役経営者の実体験をもとに経営課題や事業承継に寄り添い、課題解決に向け、具体策の設計から実行まで伴走します
マイベストプロ・インタビュー
ファミリービジネスの永続を目指し、現役経営者が伴走
ファミリービジネスの課題解決と事業承継を支えるプロ
マイベストプロ広島による取材記事
資格
一般社団法人日本ファミリービジネスアドバイザー協会 FBAAファミリービジネスアドバイザー
事業者情報
- 氏名
- 友廣和典（ともひろかずのり）
- 職種
-
ファミリービジネスアドバイザー
ファミリービジネスアドバイザー
- 事業内容
- ファミリービジネス（同族経営）に関するコンサルティング：経営課題、事業承継など
- 住所
-
〒731-0231
広島県広島市安佐北区亀山2-24-14
- 営業時間
- 問い合わせフォームより随時受け付けています。
- ホームページ
- https://tomotetu.co.jp/
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