鈴木結子プロ

鈴木結子

コーチング

鈴木結子

コーチング

合同会社結惟

ハラスメント防止や管理職教育に対応する実践型プログラム

ハラスメント防止や管理職のコミュニケーション教育など、組織の課題に応じた研修や人材育成を展開。20年以上のコーチング経験に基づく実践的な独自プログラムにより、「安心して働ける職場づくり」を支援します。

ハラスメント防止から職場風土改善へ MCC が届ける実践型コーチング

ハラスメント対策から職場風土の改善を導くコーチングのプロ

資格

NLPマスタープラクティショナー
国際コーチング連盟マスターコーチ（MCC)

事業者情報

氏名
鈴木結子（すずきゆいこ）
職種
コーチング
コーチング
会社名
合同会社結惟
事業内容
◆企業向け研修：ハラスメント防止研修（基礎～上級）、管理職向けコミュニケーション研修
◆一般向け講座（個人・リーダー層向け）「～結オープンコミュニケーション～」
◆個人向けコーチング
住所
〒371-0017
群馬県前橋市日吉町4-31-1-705
営業時間
問い合わせはフォームより随時受け付けています
ホームページ
http://yui-llc.net

ハラスメント対策から職場風土の改善を導くコーチングのプロ

