ハラスメント防止や管理職教育に対応する実践型プログラム
ハラスメント防止や管理職のコミュニケーション教育など、組織の課題に応じた研修や人材育成を展開。20年以上のコーチング経験に基づく実践的な独自プログラムにより、「安心して働ける職場づくり」を支援します。
ハラスメント防止から職場風土改善へ MCC が届ける実践型コーチング
ハラスメント対策から職場風土の改善を導くコーチングのプロ
資格
NLPマスタープラクティショナー
国際コーチング連盟マスターコーチ（MCC)
事業者情報
- 氏名
- 鈴木結子（すずきゆいこ）
- 職種
コーチング
- 会社名
- 合同会社結惟
- 事業内容
- ◆企業向け研修：ハラスメント防止研修（基礎～上級）、管理職向けコミュニケーション研修
◆一般向け講座（個人・リーダー層向け）「～結オープンコミュニケーション～」
◆個人向けコーチング
- 住所
〒371-0017
群馬県前橋市日吉町4-31-1-705
- 営業時間
- 問い合わせはフォームより随時受け付けています
- ホームページ
- http://yui-llc.net
