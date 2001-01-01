機どころ桐生の伝統と技術を集結した「キリジャン」を製造販売
複雑な柄合わせなど高い縫製技術を誇り、多様な商品に対応。保管や配送まで一貫した物流体制も整っています。柔軟な視点と、桐生ものづくり協同組合の人脈の力で、幅広い試作や納期、量などに対応します。
桐生発のスカジャンブランド「キリジャン」を通じ、「機どころ」の誇りと技術を世界へ発信
繊維のまち・桐生の伝統と技術が光る縫製のプロ
事業者情報
- 氏名
- 岡部利明（おかべとしあき）
- 職種
縫製
縫製
- 会社名
- 有限会社トラストインターナショナル
- 事業内容
- KIRIJUM（キリジャン）の製造販売
マフラー、ストールの製造販売
婦人、紳士帽子の製造販売
ネクタイ、リボンなどの雑貨中心の縫製加工
環境製品の製造販売
- 住所
〒376-0002
群馬県桐生市境野町7-1809-6
- 営業時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 土・日
- ホームページ
- https://www.trust2001.co.jp/trust-top
