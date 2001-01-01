地元の頼れるプロが集まる
機どころ桐生の伝統と技術を集結した「キリジャン」を製造販売

複雑な柄合わせなど高い縫製技術を誇り、多様な商品に対応。保管や配送まで一貫した物流体制も整っています。柔軟な視点と、桐生ものづくり協同組合の人脈の力で、幅広い試作や納期、量などに対応します。

桐生発のスカジャンブランド「キリジャン」を通じ、「機どころ」の誇りと技術を世界へ発信

繊維のまち・桐生の伝統と技術が光る縫製のプロ

マイベストプロ群馬による取材記事

事業者情報

氏名
岡部利明（おかべとしあき）
職種
縫製
縫製
会社名
有限会社トラストインターナショナル
事業内容
KIRIJUM（キリジャン）の製造販売
マフラー、ストールの製造販売
婦人、紳士帽子の製造販売
ネクタイ、リボンなどの雑貨中心の縫製加工
環境製品の製造販売
住所
〒376-0002
群馬県桐生市境野町7-1809-6
地図を見る
営業時間
9:00～18:00
定休日
土・日
ホームページ
https://www.trust2001.co.jp/trust-top

繊維のまち・桐生の伝統と技術が光る縫製のプロ

