freee認定アドバイザー5つ星による設計・構築・処理支援
クラウド会計freee認定アドバイザー最上位の5つ星を取得。農業、建設、介護など業種に応じた設計・構築支援で、経営に役立つ数字の可視化から経理処理まで対応。経理担当者の独立・開業支援も行っています。
マイベストプロ・インタビュー
業務にあわせたクラウド会計の設計で、経営者が見たい数字を可視化
クラウド会計の設計を通じて経営革新を後押しする経理財務のプロ
マイベストプロ群馬による取材記事
資格
無人航空機安全運航管理者
無人航空機操縦者
測量士補
宅地建物取引士
簿記検定2級
事業承継支援スペシャリスト検定試験合格
M&Aスペシャリスト検定試験合格
freee認定アドバイザー
一般社団法人日本IPO実務検定協会 認定上級IPOプロフェッショナル (AIP)
事業者情報
- 氏名
- 谷口直久（やぐちなおひさ）
- 職種
-
経理・財務構築プロフェッショナル
経理・財務構築プロフェッショナル
- 会社名
- 株式会社Re’れぼ
- 事業内容
- ・経理・財務のためのfreee会計を活用した設計・構築・処理サポート
・経理人材の独立・開業支援「経理のミライ」
- 住所
-
〒372-0015
群馬県伊勢崎市鹿島町176-5
- 営業時間
- 10:00～15:00
- ホームページ
- https://www.r-revo.co.jp/index/
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