クラウド会計freee認定アドバイザー最上位の5つ星を取得。農業、建設、介護など業種に応じた設計・構築支援で、経営に役立つ数字の可視化から経理処理まで対応。経理担当者の独立・開業支援も行っています。

業務にあわせたクラウド会計の設計で、経営者が見たい数字を可視化

資格

無人航空機安全運航管理者

無人航空機操縦者

測量士補

宅地建物取引士

簿記検定2級

事業承継支援スペシャリスト検定試験合格

M&Aスペシャリスト検定試験合格

freee認定アドバイザー

一般社団法人日本IPO実務検定協会 認定上級IPOプロフェッショナル (AIP)