安全とDXを融合した開発および製造現場の効率化支援

機械やシステムの故障や性能限界、セキュリティ脅威に伴うリスクを抑える安全プロセスと、DX・AIを組み合わせて開発および製造工程を効率化。人手に頼る作業を見直し、生産性と安全性の向上を支援します。