安全とDXを融合した開発および製造現場の効率化支援
機械やシステムの故障や性能限界、セキュリティ脅威に伴うリスクを抑える安全プロセスと、DX・AIを組み合わせて開発および製造工程を効率化。人手に頼る作業を見直し、生産性と安全性の向上を支援します。
マイベストプロ・インタビュー
DXと安全開発でものづくりを支え、地域産業の未来に貢献
開発および製造現場の生産性と安全性をDXで支えるプロ
マイベストプロ群馬による取材記事
資格
SGS-TUEV認定 AISP(AI安全プロフェッショナル)
SGS-TUEV認定 AFSP(自動車機能安全プロフェッショナル)
事業者情報
- 氏名
- 小笠原豊和（おがさわらとよかず）
- 職種
-
DX・AI導入コンサルタント
DX・AI導入コンサルタント
- 会社名
- おおた開発効率化プロジェクト
- 事業内容
- ●DXを活用した作業効率化・自動化など生産性向上に関わる企画・開発・コンサルティング業務
●自動車機能安全(ISO26262)における確証方策業務
●国内の開発力向上を目的とした業界内外エキスパートとの技術交流及び標準化活動
●法人・団体の若手社員に対する研修プログラムの実施、および研修企画者へのコンサルティング
- 住所
-
〒373-0821
群馬県太田市下浜田町1085-79
- 営業時間
- 9:00～17:00
- 定休日
- 土日・祝日・年末年始・GW・夏季連休
- ホームページ
- https://www.ota-develop-eff-proj.net/
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