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小笠原豊和プロ

小笠原豊和

DX・AI導入コンサルタント

小笠原豊和プロは上毛新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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小笠原豊和

DX・AI導入コンサルタント

おおた開発効率化プロジェクト

小笠原豊和プロは上毛新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ群馬の登録専門家です

安全とDXを融合した開発および製造現場の効率化支援

機械やシステムの故障や性能限界、セキュリティ脅威に伴うリスクを抑える安全プロセスと、DX・AIを組み合わせて開発および製造工程を効率化。人手に頼る作業を見直し、生産性と安全性の向上を支援します。

マイベストプロ・インタビュー

DXと安全開発でものづくりを支え、地域産業の未来に貢献

開発および製造現場の生産性と安全性をDXで支えるプロ

マイベストプロ群馬による取材記事

資格

SGS-TUEV認定 AISP(AI安全プロフェッショナル)
SGS-TUEV認定 AFSP(自動車機能安全プロフェッショナル)

事業者情報

氏名
小笠原豊和（おがさわらとよかず）
職種
DX・AI導入コンサルタント
DX・AI導入コンサルタント
会社名
おおた開発効率化プロジェクト
事業内容
●DXを活用した作業効率化・自動化など生産性向上に関わる企画・開発・コンサルティング業務
●自動車機能安全(ISO26262)における確証方策業務
●国内の開発力向上を目的とした業界内外エキスパートとの技術交流及び標準化活動
●法人・団体の若手社員に対する研修プログラムの実施、および研修企画者へのコンサルティング
住所
〒373-0821
群馬県太田市下浜田町1085-79
地図を見る
営業時間
9:00～17:00
定休日
土日・祝日・年末年始・GW・夏季連休
ホームページ
https://www.ota-develop-eff-proj.net/

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開発および製造現場の生産性と安全性をDXで支えるプロ

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