農業界の未来を見据え、全国においしい会津米を届ける稲作のプロ
有限会社農業総合研究所
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プロフィール
農業 ／ 新國文英プロの一番の強み
農業を次の世代につなぐため、同業者を経営面からサポート
会津地方で400年続く農家の18代目として稲作に従事し、産直通販サイトを運営。さらに農業界の未来を見据え、同業者が事業を継続しやすいよう、確定申告の手伝いやデジタル化の推進など経営面からサポート。
DATA
- 氏名
- 新國文英（にっくにふみえい）
- 会社名
- 有限会社農業総合研究所
- 事業内容
-
農産物のネット販売
資金繰り計画書作成などの経営サポート
農業複式簿記の記帳支援
- 職種
- 農業
- 住所
-
〒969-6403
福島県 大沼郡会津美里町鶴野辺字家ノ東甲821
- 営業時間
- 9：00〜17：00
- 定休日
- 土・日・祝
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担当新國文英（にっくにふみえい）