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社会保険労務士事務所MPT Scorta office たかはし

高橋綾プロは九州朝日放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ福岡の登録専門家です

職場の安全パトロールなど安全衛生活動に力を入れる社労士

中小企業の安全衛生への取り組みを支援。「職場の安全パトロール」や厚労省の「安全衛生優良企業公表制度」の認定取得支援、安全衛生・ハラスメント対策のセミナーなど、企業の状況にあわせて伴走します。

マイベストプロ・インタビュー

安全衛生を通して、従業員が「ただいま」と帰れる当たり前の日常を守る

働く社員と家族の当たり前を守る安全衛生のプロ

マイベストプロ福岡による取材記事

資格

特定社会保険労務士

事業者情報

氏名
高橋綾（たかはしあや）
職種
特定社会保険労務士
特定社会保険労務士
会社名
社会保険労務士事務所MPT Scorta office たかはし
事業内容
・職場の安全パトロール
・厚労省安全衛生優良企業公表制度の取得支援
・安全衛生やハラスメント対策のセミナー
・求人サポート
住所
〒814-0113
福岡県福岡市城南区田島1-4-8-510
地図を見る
営業時間
平日9:00～17:00
定休日
土日祝日、年末年始
ホームページ
https://scorta835.com/

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