職場の安全パトロールなど安全衛生活動に力を入れる社労士
中小企業の安全衛生への取り組みを支援。「職場の安全パトロール」や厚労省の「安全衛生優良企業公表制度」の認定取得支援、安全衛生・ハラスメント対策のセミナーなど、企業の状況にあわせて伴走します。
マイベストプロ・インタビュー
安全衛生を通して、従業員が「ただいま」と帰れる当たり前の日常を守る
働く社員と家族の当たり前を守る安全衛生のプロ
マイベストプロ福岡による取材記事
資格
特定社会保険労務士
事業者情報
- 氏名
- 高橋綾（たかはしあや）
- 職種
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特定社会保険労務士
特定社会保険労務士
- 会社名
- 社会保険労務士事務所MPT Scorta office たかはし
- 事業内容
- ・職場の安全パトロール
・厚労省安全衛生優良企業公表制度の取得支援
・安全衛生やハラスメント対策のセミナー
・求人サポート
- 住所
-
〒814-0113
福岡県福岡市城南区田島1-4-8-510
- 営業時間
- 平日9:00～17:00
- 定休日
- 土日祝日、年末年始
- ホームページ
- https://scorta835.com/
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