地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

池尻将太プロ

池尻将太

採用コンサルタント

池尻将太プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

マイベストプロ・
インタビュー
九州朝日放送
池尻将太プロ
専門家

Mybestpro Members

池尻将太

採用コンサルタント

株式会社Re.make

池尻将太プロは九州朝日放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ福岡の登録専門家です

採用を起点に企業の成長を支える伴走型人事支援サービス

採用担当者不在に悩む中小企業に寄り添い、戦略設計から面接調整、定着支援まで一貫して伴走。一社一社と深く関わり、外部だからこそ見える企業の魅力を丁寧に届けることで、人材課題の解消を目指します。

マイベストプロ・インタビュー

「専任人事」として伴走する採用支援サービス「HITOTEMA」で、中小企業の成長を後押し

組織の魅力を発掘し、中小企業の人材課題に伴走する採用のプロ

マイベストプロ福岡による取材記事

事業者情報

氏名
池尻将太（いけじりしょうた）
職種
採用コンサルタント
採用コンサルタント
会社名
株式会社Re.make
事業内容
採用代行サービス「HITOTEMA」の提供
採用コンテンツ制作
学生と企業のマッチングイベント企画運営
住所
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前2-6-15　オクターブ博多駅前ビル8階B
地図を見る
営業時間
9:00～18:00
ホームページ
https://remake3.jp/

プロのインタビューを読む

組織の魅力を発掘し、中小企業の人材課題に伴走する採用のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ福岡
  3. 福岡のビジネス
  4. 福岡の求人・雇用・採用
  5. 池尻将太

池尻将太プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼