採用を起点に企業の成長を支える伴走型人事支援サービス

採用担当者不在に悩む中小企業に寄り添い、戦略設計から面接調整、定着支援まで一貫して伴走。一社一社と深く関わり、外部だからこそ見える企業の魅力を丁寧に届けることで、人材課題の解消を目指します。