採用を起点に企業の成長を支える伴走型人事支援サービス
採用担当者不在に悩む中小企業に寄り添い、戦略設計から面接調整、定着支援まで一貫して伴走。一社一社と深く関わり、外部だからこそ見える企業の魅力を丁寧に届けることで、人材課題の解消を目指します。
マイベストプロ・インタビュー
「専任人事」として伴走する採用支援サービス「HITOTEMA」で、中小企業の成長を後押し
組織の魅力を発掘し、中小企業の人材課題に伴走する採用のプロ
マイベストプロ福岡による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 池尻将太（いけじりしょうた）
- 職種
-
採用コンサルタント
採用コンサルタント
- 会社名
- 株式会社Re.make
- 事業内容
- 採用代行サービス「HITOTEMA」の提供
採用コンテンツ制作
学生と企業のマッチングイベント企画運営
- 住所
-
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前2-6-15 オクターブ博多駅前ビル8階B
- 営業時間
- 9:00～18:00
- ホームページ
- https://remake3.jp/
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