雇用とキャリア、ライフプランに関するプロ
蓑田隆介（みのだりゅうすけ） ／ 社会保険労務士、ファイナンシャル・プランナー
みのだ社労士FP事務所
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プロフィール
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランナー ／ 蓑田隆介プロの一番の強み
職場環境の整備や働き方、キャリアに関するサポート
社労士やFPなどの資格を有し、個人に対してはライフプランやキャリアに関する相談、企業に対しては労務管理システムの効率化や就労規則の見直しなどをサポート。ユニオンによる企業との交渉窓口も設けています。
DATA
- 氏名
- 蓑田隆介（みのだりゅうすけ）
- 会社名
- みのだ社労士FP事務所
- 事業内容
-
労働基準法・労働組合法・就業規則・助成金
健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険
等級制度・評価制度・賃金制度
福利厚生・ハラスメント・育児・介護・傷病・同一労働同一賃金
勤怠管理システム・給与計算ソフト・手続きソフト
- 職種
-
社会保険労務士
ファイナンシャル・プランナー
- 資格
-
社会保険労務士
一級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 住所
-
〒819-1124
福岡県 糸島市加布里5-6-1
- 営業時間
-
（平日）16:00～21:00
（土曜）9:00～12:00
- 定休日
- 日曜日 ※祝日はお問い合わせください
- ホームページ
- https://minoda-sharosi.com/
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