相続税申告や生前対策を気軽に相談できる地域密着型の税理士
相続税申告や生前対策に力を入れ、「損をしない」相続を導きます。身近な専門家として、相続セミナーなど地域に根差した活動も。税理士と公認会計士のダブルライセンスを生かし、個人事業主や法人の税務もサポート。
30代の若手代表税理士が多様な相続の悩みに直接応え、総合的にアドバイス
相続税申告や生前対策をサポートする相続のプロ
資格
税理士、公認会計士
事業者情報
- 氏名
- 河鍋優寛（かわなべまさひろ）
- 職種
-
税理士、公認会計士
- 会社名
- 河鍋公認会計士・税理士事務所
- 事業内容
- ＜個人向け＞
相続税の申告、生前対策（生前贈与、遺言書など）の支援
＜個人事業主・法人向け＞
会計・税務顧問
監査・会計・税務コンサルティング
所得税・法人税・消費税などの申告
- 住所
-
〒816-0844
福岡県春日市上白水7丁目31番地
- 営業時間
- 10:00～17:00
- ホームページ
- https://kawanabe-office.net/
