地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

河鍋優寛プロ

河鍋優寛

税理士、公認会計士

河鍋優寛プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

マイベストプロ・
インタビュー
九州朝日放送
河鍋優寛プロ
専門家

Mybestpro Members

河鍋優寛

税理士、公認会計士

河鍋公認会計士・税理士事務所

河鍋優寛プロは九州朝日放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ福岡の登録専門家です

相続税申告や生前対策を気軽に相談できる地域密着型の税理士

相続税申告や生前対策に力を入れ、「損をしない」相続を導きます。身近な専門家として、相続セミナーなど地域に根差した活動も。税理士と公認会計士のダブルライセンスを生かし、個人事業主や法人の税務もサポート。

マイベストプロ・インタビュー

30代の若手代表税理士が多様な相続の悩みに直接応え、総合的にアドバイス

相続税申告や生前対策をサポートする相続のプロ

マイベストプロ福岡による取材記事

資格

税理士、公認会計士

事業者情報

氏名
河鍋優寛（かわなべまさひろ）
職種
税理士、公認会計士
税理士、公認会計士
会社名
河鍋公認会計士・税理士事務所
事業内容
＜個人向け＞
相続税の申告、生前対策（生前贈与、遺言書など）の支援
＜個人事業主・法人向け＞
会計・税務顧問
監査・会計・税務コンサルティング
所得税・法人税・消費税などの申告
住所
〒816-0844
福岡県春日市上白水7丁目31番地
地図を見る
営業時間
10:00～17:00
ホームページ
https://kawanabe-office.net/

プロのインタビューを読む

相続税申告や生前対策をサポートする相続のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ福岡
  3. 福岡のビジネス
  4. 福岡の税務会計・財務
  5. 河鍋優寛

河鍋優寛プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼