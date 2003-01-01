未来を生きる子どもたちの学力と人間力を育むプロ
寺子屋二葉理系塾
- お電話での
お問い合わせ
- 090-7929-3589
プロフィール
学習塾経営 ／ 青柳尚史プロの一番の強み
生徒の個性と自由な発言を尊重する授業スタイル
保護者の費用負担を抑える入塾金無料、授業料の上限設定と、学びたい人への学習機会の提供に工夫。生徒の個性と自由な発言を尊重する授業スタイルで、生徒の自発的な知的欲求を引き出し、生きる力を育みます。
経歴
1988年4月 久留米大学附設中学校 入学
1991年4月 久留米大学附設高等学校 入学
1994年4月 九州大学理学部地球惑星科学科 入学
1998年3月 九州大学理学部地球惑星科学科 卒業
2017年4月 寺子屋二葉理系塾 開校 塾長
DATA
- 氏名
- 青柳尚史（あおやぎひさし）
- 教室名
- 寺子屋二葉理系塾
- 事業内容
- 学習塾
- 職種
- 学習塾経営
- 住所
-
〒811-3221
福岡県 福津市若木台5丁目7-2
- 受付時間
- 10:00～17:00
- 定休日
- 不定休
- ホームページ
- https://futaba-juku.com/
青柳尚史プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
寺子屋二葉理系塾
担当青柳尚史（あおやぎひさし）