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青柳尚史

未来を生きる子どもたちの学力と人間力を育むプロ

青柳尚史（あおやぎひさし） ／ 学習塾経営

寺子屋二葉理系塾

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090-7929-3589

プロフィール

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学習塾経営 ／ 青柳尚史プロの一番の強み

生徒の個性と自由な発言を尊重する授業スタイル

保護者の費用負担を抑える入塾金無料、授業料の上限設定と、学びたい人への学習機会の提供に工夫。生徒の個性と自由な発言を尊重する授業スタイルで、生徒の自発的な知的欲求を引き出し、生きる力を育みます。

経歴

1988年4月　久留米大学附設中学校　入学
1991年4月　久留米大学附設高等学校　入学
1994年4月　九州大学理学部地球惑星科学科　入学
1998年3月　九州大学理学部地球惑星科学科　卒業
2017年4月　寺子屋二葉理系塾　開校　塾長

DATA

氏名
青柳尚史（あおやぎひさし）
教室名
寺子屋二葉理系塾
事業内容
学習塾
職種
学習塾経営
住所
〒811-3221
福岡県 福津市若木台5丁目7-2
電話
090-7929-3589
受付時間
10:00～17:00
定休日
不定休
ホームページ
https://futaba-juku.com/
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