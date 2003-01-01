学習塾経営 ／ 青柳尚史プロの一番の強み

生徒の個性と自由な発言を尊重する授業スタイル

保護者の費用負担を抑える入塾金無料、授業料の上限設定と、学びたい人への学習機会の提供に工夫。生徒の個性と自由な発言を尊重する授業スタイルで、生徒の自発的な知的欲求を引き出し、生きる力を育みます。