依頼主の理想をかなえ、美しい建築物を設計・施工するプロ
秀・建築アトリエ株式会社
- お電話での
お問い合わせ
- 0778-23-5224
プロフィール
一級建築士 ／ 杉本秀雄プロの一番の強み
建築家として美しく機能的なオリジナルの建物をデザインする
依頼主が望む空間や理想を探り、敷地に合わせて設計・施工。見た目の美しさはもちろんのこと、機能的で、空間演出がなされたオリジナリティーの高い建築物に仕上げます。
DATA
- 氏名
- 杉本秀雄（すぎもとひでお）
- 会社名
- 秀・建築アトリエ株式会社
- 事業内容
- 住宅・店舗の新築増改装設計施工
- 職種
- 一級建築士
- 資格
- 一級建築士
- 住所
-
〒915-0802
福井県 越前市北府4-2-3
- 電話
-
0778-23-5224
- 営業時間
- 8:30〜17:30
- 定休日
- 土・日曜日
- ホームページ
- http://sugimoto-sekkei.com/
杉本秀雄プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
秀・建築アトリエ株式会社
担当杉本秀雄（すぎもとひでお）