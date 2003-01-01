製造業からサービス業まで幅広く対応する経営コンサルタント
QCDコントリビューター
プロフィール
経営コンサルタント ／ 田畑勝治プロの一番の強み
大手メーカーに約40年勤務 数字を交えた経営サポート
機械メーカー大手「クボタ」に40年以上勤務。事業戦略や人材育成、モノづくり革命など、徹底的に数値化したコンサルティングが強み。製造業からAI開発、サービス業まで広い業界・事業に対応します。
経歴
1978年：京都大学工学部 機械科 卒業
1978年：株式会社クボタ（当時 久保田鉄工株式会社）入社
2003年：クボタ京葉工場長（千葉県臨海北部産業連絡協議会会長 兼務）
2008年：タタ・メタリクス・クボタ・パイプ（株）副社長 インド在住
2011年：クボタ執行役員 パイプシステム事業部長・品質モノづくり 副本部長
2014年：（株）クボタケミックス 代表取締役社長
※この間 塩化ビニル管協会会長・配水用ポリエチレン管協会会長兼務
2019年：クボタ顧問・社友 現在に至る
2019年：経済産業省 関東経済産業局 マネジメント・メンター登録
DATA
- 氏名
- 田畑勝治（たばたまさはる）
- 会社名
- QCDコントリビューター
- 事業内容
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■事業戦略・中期経営計画・経営方針の策定支援
■生産性向上・在庫削減（L/T短縮）・コストダウンなどの課題解決支援
■安全衛生（災害防止）・人材育成・品質管理（フレーム）等、問題点の解明（真因の追及）・対策を支援
- 職種
- 経営コンサルタント
- 住所
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〒285-0825
千葉県 佐倉市江原台2-8-15
- 受付時間
- 幅広く対応可能