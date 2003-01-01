プロフィール

経歴

1978年：京都大学工学部 機械科 卒業

1978年：株式会社クボタ（当時 久保田鉄工株式会社）入社

2003年：クボタ京葉工場長（千葉県臨海北部産業連絡協議会会長 兼務）

2008年：タタ・メタリクス・クボタ・パイプ（株）副社長 インド在住

2011年：クボタ執行役員 パイプシステム事業部長・品質モノづくり 副本部長

2014年：（株）クボタケミックス 代表取締役社長

※この間 塩化ビニル管協会会長・配水用ポリエチレン管協会会長兼務

2019年：クボタ顧問・社友 現在に至る

2019年：経済産業省 関東経済産業局 マネジメント・メンター登録

