子どもの自主性を引き出す療育支援の専門家
株式会社R＆A
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プロフィール
放課後等デイサービス ／ 勝山雄太プロの一番の強み
リハビリ専門職を全事業所に配置。専門性の高い療育サービス提供
子どもが将来自立して社会で活躍できるようじっくり向き合い、運動、学習、生活スキルの向上をサポートします。リハビリ専門職や療育の専門家を中心に効果的に成長を促し、得意なことを伸ばし自信を付けます。
DATA
- 氏名
- 勝山雄太（かつやまゆうた）
- 会社名
- 株式会社R＆A
- 事業内容
-
児童発達支援事業
放課後等デイサービス事業
保育所等訪問事業
- 職種
- 放課後等デイサービス
- 資格
- 社会福祉主事任用資格
- 住所
-
〒275-0016
千葉県 志野市津田沼5-12-12-105
- 電話
-
047-409-0203
- 営業時間
-
ウィズ・ユー京成津田沼 9:30～18:30
ウィズ・ユー八千代高津 9:30～18:30
ウィズ・ユーJR津田沼 9:00～18:00
- 定休日
- 日曜、年末年始
- ホームページ
- https://r-a-with.com/
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担当勝山雄太（かつやまゆうた）