行政書士 ／ 犬童秀元プロの一番の強み

専門資格と豊富な業務経験によるサポートが強み

行政書士と一級建築士の資格を保有。設計事務所などでの豊富な業務経験から、建設業者や職人たちの苦労を熟知。顧客の立場に立ったサポートを行います。図面が求められる風俗営業の申請などにも対応。