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犬童秀元

一級建築士の資格を持ち建設業関連に特化した行政書士

犬童秀元（いぬどうひでもと） ／ 行政書士

犬童秀元行政書士事務所

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プロフィール

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行政書士 ／ 犬童秀元プロの一番の強み

専門資格と豊富な業務経験によるサポートが強み

行政書士と一級建築士の資格を保有。設計事務所などでの豊富な業務経験から、建設業者や職人たちの苦労を熟知。顧客の立場に立ったサポートを行います。図面が求められる風俗営業の申請などにも対応。

DATA

氏名
犬童秀元（いぬどうひでもと）
会社名
犬童秀元行政書士事務所
事業内容
建設業の新規許可申請、更新申請、決算変更届など
産業廃棄物処理申請
風俗営業許可申請
運送業許可申請
職種
行政書士
資格
行政書士
一級建築士
宅地建物取引士
住所
〒277-0852
千葉県 柏市旭町2-10-30-204
電話
070-4407-8260
営業時間
平日9:00～18:00
定休日
年末年始、土日祝日（営業希望の場合は電話又はメールでお願いいたします）
ホームページ
https://office-inudou.com/
メールアドレス
inuhide2827@icloud.com(携帯)
dogfight@chic.ocn.ne.jp(パソコン)
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