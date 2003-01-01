少人数制・個別指導・可変型指導で個々に合った指導を実現
生徒の理解度に合わせて教材や指導内容を柔軟に調整。最大6名までの少人数クラスと個別指導が選択可で、英語を中心に国語・数学・理科・社会にも対応。発音やイントネーション指導には、経験豊富な講師が携わります
生徒の苦手に寄り添う英語・学習指導の専門家
資格
中学校教諭二種免許
日本語教師資格(London College of Education Graduate School)
事業者情報
- 氏名
- 三嶋栄子（みしまえいこ）
- 職種
学習塾
学習塾
- 会社名
- アテナイングリッシュスクール
- 事業内容
- 学習塾
- 住所
〒270-0121
千葉県流山市西初石4-112-114 タウンヴィラ初石102
- 営業時間
- 14:00～22:00
- ホームページ
- http://www.atena-englishschool.com
