少人数制・個別指導・可変型指導で個々に合った指導を実現

生徒の理解度に合わせて教材や指導内容を柔軟に調整。最大6名までの少人数クラスと個別指導が選択可で、英語を中心に国語・数学・理科・社会にも対応。発音やイントネーション指導には、経験豊富な講師が携わります

一人一人に寄り添ったオーダーメードの指導で、英語が「できる」から「使える」へ

生徒の苦手に寄り添う英語・学習指導の専門家

マイベストプロ千葉による取材記事

資格

中学校教諭二種免許
日本語教師資格(London College of Education Graduate School)

事業者情報

氏名
三嶋栄子（みしまえいこ）
職種
学習塾
学習塾
会社名
アテナイングリッシュスクール
事業内容
学習塾
住所
〒270-0121
千葉県流山市西初石4-112-114 タウンヴィラ初石102
地図を見る
営業時間
14:00～22:00
ホームページ
http://www.atena-englishschool.com

