理想の暮らしに向け中立の立場で伴走する不動産エージェント
住宅を建てたい・買いたい・売りたい方が“ハウスメーカー・不動産会社に行く前に相談をする”ことを新たなスタンダードに。経験豊富な不動産エージェントがかなえたい暮らしを共に考え、中立の立場で助言します。
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住宅の知識を授け中立の立場でアドバイスする不動産相談のプロ
マイベストプロ青森による取材記事
資格
宅地建物取引士
住宅ローンアドバイザー
青森県居住支援協議会空き家相談員
相続診断士
事業者情報
- 氏名
- 角田大輔（かくただいすけ）
- 職種
-
不動産エージェント
不動産エージェント
- 会社名
- 株式会社アールイークレスト
- 事業内容
- 宅地建物取引業
住宅会社の土地探しサポート
住宅の相談業務・住宅会社紹介
不動産売却サポート・相続相談
営業コンサルティング
インテリアコーディネート
- 住所
-
〒030-0945
青森県青森市桜川3丁目12番4号
- 営業時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 水・日曜日
- ホームページ
- https://re-crest.net/
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