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株式会社アールイークレスト

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マイベストプロ青森による取材記事

資格

宅地建物取引士
住宅ローンアドバイザー
青森県居住支援協議会空き家相談員
相続診断士

事業者情報

氏名
角田大輔（かくただいすけ）
職種
不動産エージェント
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会社名
株式会社アールイークレスト
事業内容
宅地建物取引業
住宅会社の土地探しサポート
住宅の相談業務・住宅会社紹介
不動産売却サポート・相続相談
営業コンサルティング
インテリアコーディネート
住所
〒030-0945
青森県青森市桜川3丁目12番4号
地図を見る
営業時間
9:00～18:00　
定休日
水・日曜日
ホームページ
https://re-crest.net/

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