アクロバットの「コツ」と「考え方」を言語化した的確な指導

シルク・ドゥ・ソレイユ出身の指導者が子どもたちに寄り添った「心と技術を磨く」指導を実施。年齢や成長に応じたカリキュラムで基礎から上級技まで網羅的に対応。技の習得だけでなく、自ら考え学ぶ自律心を育む。