アクロバットの「コツ」と「考え方」を言語化した的確な指導
シルク・ドゥ・ソレイユ出身の指導者が子どもたちに寄り添った「心と技術を磨く」指導を実施。年齢や成長に応じたカリキュラムで基礎から上級技まで網羅的に対応。技の習得だけでなく、自ら考え学ぶ自律心を育む。
マイベストプロ・インタビュー
子どもの自律心を育てる、心と技術を磨くアクロバットスクール
心と技術を磨くアクロバットインストラクター
マイベストプロ愛知による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 井藤亘（いとうわたる）
- 職種
-
アクロバットスクール代表
アクロバットスクール代表
- 会社名
- 名古屋アクロバットスクール
- 事業内容
- 3歳〜大人までを対象としたアクロバット教室
- 住所
-
〒466-0831
愛知県名古屋市昭和区花見通3丁目17 杁中ビル2階
いりなか校
- 営業時間
- 問い合わせ時間 12:00～21:00
- ホームページ
- https://acrobat-school.com
- その他
- 徳重校
愛知県名古屋市緑区亀が洞3丁目113「LANA MALIE STUDIO」
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