法律・医療・金融を横断した相続支援と三世代の資産設計
弁護士・行政書士・医師などと連携し、相続・後見の複雑な課題に多角的に対応。三世代にわたる資産の流れを分析し、認知症リスクや相続税対策を含めたライフプランを提案します
マイベストプロ・インタビュー
相続・後見を多分野連携で支援。山梨に根ざすFPの挑戦
FPの知見を生かし相続・後見を多分野連携で支援するプロ
マイベストプロ山梨による取材記事
資格
AFP
二級ファイナンシャル・プランニング技能士
MDRT（Top of the Table会員）
事業者情報
- 氏名
- 吉村成実（よしむらなるみ）
- 職種
-
ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャル・プランナー
- 会社名
- 特定非営利活動法人 山梨県相続成年後見協会
- 事業内容
- 相続、遺言、成年後見などに関する制度の啓蒙や相談支援活動
- 住所
-
〒400-0025
山梨県甲府市朝日3-11-28
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://fpp.jp/
プロのインタビューを読む
FPの知見を生かし相続・後見を多分野連携で支援するプロ