吉村成実プロ

吉村成実

ファイナンシャル・プランナー

吉村成実プロは山梨日日新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

インタビュー
吉村成実プロ
吉村成実

ファイナンシャル・プランナー

特定非営利活動法人 山梨県相続成年後見協会

吉村成実プロは山梨日日新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ山梨の登録専門家です

法律・医療・金融を横断した相続支援と三世代の資産設計

弁護士・行政書士・医師などと連携し、相続・後見の複雑な課題に多角的に対応。三世代にわたる資産の流れを分析し、認知症リスクや相続税対策を含めたライフプランを提案します

相続・後見を多分野連携で支援。山梨に根ざすFPの挑戦

FPの知見を生かし相続・後見を多分野連携で支援するプロ

マイベストプロ山梨による取材記事

資格

AFP
二級ファイナンシャル・プランニング技能士
MDRT（Top of the Table会員）

事業者情報

氏名
吉村成実（よしむらなるみ）
職種
ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャル・プランナー
会社名
特定非営利活動法人 山梨県相続成年後見協会
事業内容
相続、遺言、成年後見などに関する制度の啓蒙や相談支援活動
住所
〒400-0025
山梨県甲府市朝日3-11-28
営業時間
お問い合わせください
ホームページ
https://fpp.jp/

