複雑な相続案件を整理し導く専門的対応力
相続に特化した行政書士として、不動産を多数含む相続や、相続人が何世代にもわたる事例、外国人が関わる国際相続などの複雑な案件をサポート。生前贈与や家族信託などのコンサルティングにも力を入れています。
マイベストプロ・インタビュー
難しい相続の手続きに対応し、故郷・山梨の人たちをサポート
複雑な相続と生前対策を総合的に支援するプロ
マイベストプロ山梨による取材記事
経歴
国立大学法人東北大学 特任助教・外部招聘
資格
行政書士
法学検定試験アドバンスト〈上級〉コース(選択科目:民事訴訟法、刑事訴訟法)合格
実用英語技能検定準1級
事業者情報
- 氏名
- 大木進（おおぎすすむ）
- 職種
-
行政書士
行政書士
- 会社名
- 大木行政書士事務所
- 事業内容
- 相続手続き
生前の遺言、生前贈与、家族信託などの手続き
生前対策のコンサルティング
補助金申請
プライバシーポリシーなどの作成
- 住所
-
〒400-0417
山梨県南アルプス市清水302-2
- 営業時間
-
平日 9:00～19:00
土曜 9:00～12:00
- 定休日
- 日曜、祝日
- ホームページ
- https://www.muryousouzokusoudann.com/
プロのインタビューを読む
複雑な相続と生前対策を総合的に支援するプロ