丁寧な整備と迅速なレスポンスを大切にする自動車整備のプロ
純自動車整備工場
プロフィール
自動車整備士 ／ 久保田純プロの一番の強み
大切な自動車を預けたくなる整備工場を目指し丁寧に整備
丁寧な作業と迅速なレスポンスを重視し、大切な自動車を預けたくなる整備工場を目指しています。代車料金は無料で、返却時の給油も必要なし。3日前までに連絡があれば定休日の対応も可能。
DATA
- 氏名
- 久保田純（くぼたじゅん）
- 会社名
- 純自動車整備工場
- 事業内容
-
・車検整備
・一般修理
・鈑金塗装
・車両販売
・各種保険
- 職種
- 自動車整備士
- 資格
-
二級ガソリン自動車整備士
二級ジーゼル自動車整備士
- 住所
-
〒406-0032
山梨県 笛吹市石和町四日市場280-3
- 電話
-
055-242-8550
- 営業時間
- 9:00～19:00
- 定休日
- 第2・第4土曜日、日曜日、祝日
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純自動車整備工場
担当久保田純（くぼたじゅん）