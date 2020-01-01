プロフィール

実績

・運用のサポートをしたSNSアカウントは50件以上

・SNSを活用し、イベント「焼き芋会」22人集客

・佐藤ドミンゴ氏のオンラインイベントをプロデュース

・自治体や半導体企業、NPO法人など、多岐に渡るSNS運用やマーケティングの相談が100件以上

・整骨院でコロナ禍でも新規集客、毎月平均30人以上

