SNSマーケティングのプロ
富士ヘルスケア＆ストラテジー合同会社
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プロフィール
マーケティングプランナー ／ 須貝裕介プロの一番の強み
SNSを活用したマーケティング戦略でクライアントの悩みを解決
集客や販促、ブランディングなど、企業や個人が抱えるさまざまな悩みを解決へと導くマーケティングプランを提案。豊富な経験とSNSを活用した戦略が強みです。
経歴
1988年、埼玉県生まれ。日本大学芸術学部卒業。
株式会社ゆうしん執行役員、アトラ株式会社FC本部スーパーバイザーを経て、株式会社ゆうしんマーケティング担当部長など歴任
2018年、山梨県に転居、ゆうしん整骨院南アルプス代表。東京と山梨に整骨院と整体院を計3店舗経営後、整体院をバイアウト
2020年、富士ヘルスケア＆ストラテジー合同会社を設立し、代表執行役（現職）
実績
・運用のサポートをしたSNSアカウントは50件以上
・SNSを活用し、イベント「焼き芋会」22人集客
・佐藤ドミンゴ氏のオンラインイベントをプロデュース
・自治体や半導体企業、NPO法人など、多岐に渡るSNS運用やマーケティングの相談が100件以上
・整骨院でコロナ禍でも新規集客、毎月平均30人以上
DATA
- 氏名
- 須貝裕介（すがいゆうすけ）
- 会社名
- 富士ヘルスケア＆ストラテジー合同会社
- 事業内容
-
・SNSマーケティングの支援
・マーケティング＆プランニング
・SNS運用コンサルティング、運用代行
・新規事業開発コンサルティング
・ホームページ制作
・イベント企画
・整骨院経営
- 専門分野
-
・SNSやマーケティング相談は自治体、半導体企業、個人など100件以上
・SNSを活用したマーケティング戦略
- 特徴
- SNS運用やマーケティングの相談は、自治体から半導体企業、個人など100件以上にわたります。大阪東証1部企業のスーパーバイザーや、整骨院を全国展開する企業の東京マーケティング担当部長を務め、集客、ブランディング、広報、購買への導線づくりをさまざまな手法で手掛けてきました。その経験から、クライアントの目的に沿ったマーケティングのアドバイスやコンサルティングを行っていきます。
- 職種
- マーケティングプランナー
- 住所
-
〒400-0411
山梨県 南アルプス市西南湖4428
- 電話
-
0552-69-8873
携帯電話090-4457-4071
- 営業時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 日曜日
- セミナー
- ・2020年12月20日甲府倫理法人会モーニングセミナー講師
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