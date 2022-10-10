ストレスマネジメントと心理カウンセリングのプロ
Eustress株式会社
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プロフィール
心理カウンセラー ／ 一瀬ひでしプロの一番の強み
ストレスを「良いストレス」として生かすサポートをいたします
かけがえのない人生を豊かに生きる上でストレスは必ずしも悪ではありません。心理カウンセリングや各地でのストレスマネジメント支援の豊富な経験を生かし、個人や家族，会社や組織の心の健康をサポートいたします。
DATA
- 氏名
- 一瀬ひでし（いちのせひでし）
- 会社名
- Eustress株式会社
- 事業内容
-
健康経営のためのメンタルヘルス対策支援サービス
会社や組織の心理的問題に関する顧問サポート
学校や地方自治体等、公的機関向けの心理教育研修会講師派遣
子どものための心理教育カウンセリング
大人のための心理カウンセリング
- 職種
- 心理カウンセラー
- 資格
-
公認心理師
臨床心理士
臨床動作士
ストレスチェック実施者
- 住所
-
〒400-0117
山梨県 甲斐市西八幡4285-6
- 電話
-
055-278-0420
- 営業時間
- 10:00～20:00
- 定休日
- 月曜日 ※時間外をご希望の場合はご相談ください。
- ホームページ
- https://eustress.jp/
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