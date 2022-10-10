マイベストプロ山梨
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ山梨
  3. 山梨のメンタル・カウンセリング
  4. 山梨のスクールカウンセリング
  5. 一瀬ひでし
一瀬ひでし

ストレスマネジメントと心理カウンセリングのプロ

一瀬ひでし（いちのせひでし） ／ 心理カウンセラー

Eustress株式会社

お電話での
お問い合わせ
055-278-0420

プロフィール

一瀬ひでしプロの写真

心理カウンセラー ／ 一瀬ひでしプロの一番の強み

ストレスを「良いストレス」として生かすサポートをいたします

かけがえのない人生を豊かに生きる上でストレスは必ずしも悪ではありません。心理カウンセリングや各地でのストレスマネジメント支援の豊富な経験を生かし、個人や家族，会社や組織の心の健康をサポートいたします。

DATA

氏名
一瀬ひでし（いちのせひでし）
会社名
Eustress株式会社
事業内容
健康経営のためのメンタルヘルス対策支援サービス
会社や組織の心理的問題に関する顧問サポート
学校や地方自治体等、公的機関向けの心理教育研修会講師派遣
子どものための心理教育カウンセリング
大人のための心理カウンセリング
職種
心理カウンセラー
資格
公認心理師
臨床心理士
臨床動作士
ストレスチェック実施者
住所
〒400-0117
山梨県 甲斐市西八幡4285-6
電話
055-278-0420
営業時間
10:00～20:00
定休日
月曜日 ※時間外をご希望の場合はご相談ください。
ホームページ
https://eustress.jp/
Share

一瀬ひでしプロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ055-278-0420

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

一瀬ひでし

Eustress株式会社

担当一瀬ひでし（いちのせひでし）

地図・アクセス

一瀬ひでしのソーシャルメディア

instagram
Instagram
rss
ブログ
2022-10-10

一瀬ひでしプロのコンテンツ