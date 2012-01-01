相続・遺言・後見・信託×不動産・空家のプロ
特定非営利活動法人 山梨県相続成年後見協会
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プロフィール
不動産投資顧問ほか ／ 後藤貴仁プロの一番の強み
経験豊富な国家資格者などによる、多角的かつ複眼的な助言
弁護士・司法書士・行政書士・一級建築士・宅地建物取引士・土地家屋調査士・家族信託専門士・遺品整理士ほかが対応。
経歴
・1965（昭和40）年 山梨県甲府市生まれ
・2012（平成24）年 住友不動産株式会社を経て株式会社クロスリアルティコンサルタンツ（不動産投資顧問業 国土交通大臣一般第1152号）代表取締役就任
・2013（平成25）年 山梨県相続成年後見協会（やまなし相続ホットライン）代表理事就任
・2016（平成27）年 山梨県人会十士会理事空き家対策部会長就任
・2017（平成28）年 日本相続学会副会長就任
・2018（平成29）年 FSUN（国連支援交流協会）Social Innovation支部副支部長就任
実績
・2013（平成25）年 山梨県生涯学習推進センター講師
・2013（平成25）年 甲府市教育委員会講師
・2013（平成25）年 山梨市成人大学講師
・2015（平成27）年 中央市教育委員会講師
・2016（平成28）年 笛吹市講師
・2016（平成28）年 甲府市中心市街地街づくり会議委員
・2017（平成29）年 山梨県人会
・2018（平成30）年 山梨県立男女共同参画推進センター講師
・2019（令和1）年 全日本不動産協会講師
・2019（令和1）年 親なきあと相談室山梨県事務局開室
・2020（令和2）年 暮らしの保健室こうふ薬局開局
・2020（令和2）年 甲府市男女共同参画推進委員会 委員
DATA
- 氏名
- 後藤貴仁（ごとうたかひと）
- 会社名
- 特定非営利活動法人 山梨県相続成年後見協会
- 事業内容
-
・相続・遺言・後見・見守り手続全般
・民事信託（福祉型家族信託）
・不動産投資顧問・コンサルティング・仲介
・空家空地・中心市街地活性化
・事業承継・経営革新改善・補助金助成金
・土地境界・測量遺品整理
・保険商品・金融商品
- 特徴
- 個人と法人の相続や事業承継に関するあらゆる問題を、法人の役員である弁護士・司法書士・行政書士・一級建築士・宅地建物取引士・土地家屋調査士・家族信託専門士・遺品整理士などの資格者が、ワンストップで解決に導きます。
- 職種
- 特定非営利活動法人（弁護士・司法書士・行政書士・一級建築士・宅地建物取引士・土地家屋調査士・家族信託専門士・遺品整理士ほか）
- 資格
-
・1986（昭和61）年 宅地建物取引士
・1987（昭和62）年 行政書士
・2001（平成13）年 公認不動産コンサルティングマスター
・2012（平成24）年 不動産投資顧問
・2013（平成25）年 公認不動産コンサルティングマスター相続対策専門士
・2019（令和1）年 家族信託専門士
・2020（令和2）年 中小企業経営改善計画策定支援専門的知識判定試験合格
- 住所
-
〒400-0025
山梨県 甲府市朝日3丁目11番28号
- 電話
-
0120-193-874
（いくさやまなし）
- 営業時間
- 10：00～18：00
- 定休日
- なし
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