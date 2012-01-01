プロフィール

経験豊富な国家資格者などによる、多角的かつ複眼的な助言

・1965（昭和40）年 山梨県甲府市生まれ ・2012（平成24）年 住友不動産株式会社を経て株式会社クロスリアルティコンサルタンツ（不動産投資顧問業 国土交通大臣一般第1152号）代表取締役就任 ・2013（平成25）年 山梨県相続成年後見協会（やまなし相続ホットライン）代表理事就任 ・2016（平成27）年 山梨県人会十士会理事空き家対策部会長就任 ・2017（平成28）年 日本相続学会副会長就任 ・2018（平成29）年 FSUN（国連支援交流協会）Social Innovation支部副支部長就任

実績

・2013（平成25）年 山梨県生涯学習推進センター講師

・2013（平成25）年 甲府市教育委員会講師

・2013（平成25）年 山梨市成人大学講師

・2015（平成27）年 中央市教育委員会講師

・2016（平成28）年 笛吹市講師

・2016（平成28）年 甲府市中心市街地街づくり会議委員

・2017（平成29）年 山梨県人会

・2018（平成30）年 山梨県立男女共同参画推進センター講師

・2019（令和1）年 全日本不動産協会講師

・2019（令和1）年 親なきあと相談室山梨県事務局開室

・2020（令和2）年 暮らしの保健室こうふ薬局開局

・2020（令和2）年 甲府市男女共同参画推進委員会 委員

