プロフィール

看護師歴28年。訪問看護ステーションを経営し現職として活躍中。行政や病院、社会福祉法人、看護学校で培ったキャリアを活かし現場の実情に即した精度の高いキャリア診断とコンサルティングで組織の活性化を実現。

実績

平成22年4月～26年4月山口県訪問看護ステーション協議会 会長

山口県訪問看護推進協議会 委員

山口県看護協会 在宅ケア推進委員会 委員

平成22年4月～ NPO法人 山口県栄養サポートネットワーク 理事

平成24年10月～ 株式会社 Willコネクト 設立 代表取締役 就任

平成24年11月～ 医療品質マネージメント事業部 事業開始

平成29年4月～ 公益財団法人 介護労働安定センター山口支部

介護人材育成コンサルタント（業務委託）

ヘルスカウンセラー（業務委託）

雇用管理改善サポーター（業務委託）

令和元年6月～ キャリアホープ 株式会社 設立 代表取締役 就任

株式会社Willコネクト 医療品質マネージメント事業部を

同社 キャリアコンサルティング事業部へ継承

令和元年6月～ 公益財団法人 介護労働安定センター山口支部

雇用管理改善推進委員会 ワーキンググループ 委員

令和元年9月～ 公益財団法人 介護労働安定センター山口支部

雇用管理コンサルタント（業務委託）

◎参考【 キャリアコンサルティング事業部 前年度 事業実績 】

平成31年度 年間実績 山口県委託事業・法人様 86案件 実施

令和元年度 年間実績 山口県委託事業・法人・個人様 121案件 実施

令和元年 公益財団法人介護労働安定センター 受講者数ランキング第1位獲得

令和2年度 山口県知事賞 「女性のチャレンジ賞」ノミネート

