キャリアリノベーション（再構築）と企業活性化のプロ
キャリアホープ 株式会社
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プロフィール
廣瀬春美プロの一番の強み
キャリアリノベーションでキャリアアップを支援し組織強化を実現
看護師歴28年。訪問看護ステーションを経営し現職として活躍中。行政や病院、社会福祉法人、看護学校で培ったキャリアを活かし現場の実情に即した精度の高いキャリア診断とコンサルティングで組織の活性化を実現。
経歴
詳細 https://career-renovation.jp/instructor/
令和元年6月 キャリアホープ 株式会社 設立 代表取締役 就任
日本キャリアリノベーション研究所 設立 所長 就任
実績
平成22年4月～26年4月山口県訪問看護ステーション協議会 会長
山口県訪問看護推進協議会 委員
山口県看護協会 在宅ケア推進委員会 委員
平成22年4月～ NPO法人 山口県栄養サポートネットワーク 理事
平成24年10月～ 株式会社 Willコネクト 設立 代表取締役 就任
平成24年11月～ 医療品質マネージメント事業部 事業開始
平成29年4月～ 公益財団法人 介護労働安定センター山口支部
介護人材育成コンサルタント（業務委託）
ヘルスカウンセラー（業務委託）
雇用管理改善サポーター（業務委託）
令和元年6月～ キャリアホープ 株式会社 設立 代表取締役 就任
株式会社Willコネクト 医療品質マネージメント事業部を
同社 キャリアコンサルティング事業部へ継承
令和元年6月～ 公益財団法人 介護労働安定センター山口支部
雇用管理改善推進委員会 ワーキンググループ 委員
令和元年9月～ 公益財団法人 介護労働安定センター山口支部
雇用管理コンサルタント（業務委託）
◎参考【 キャリアコンサルティング事業部 前年度 事業実績 】
平成31年度 年間実績 山口県委託事業・法人様 86案件 実施
令和元年度 年間実績 山口県委託事業・法人・個人様 121案件 実施
令和元年 公益財団法人介護労働安定センター 受講者数ランキング第1位獲得
令和2年度 山口県知事賞 「女性のチャレンジ賞」ノミネート
DATA
- 氏名
- 廣瀬春美（ひろせはるみ）
- 会社名
- キャリアホープ 株式会社
- 事業内容
-
キャリアコンサルティング事業部
訪問看護事業部（訪問看護ステーション）
日本キャリアリノベーション研究所
- 特徴
-
「キャリアリノベーション」は商標登録
顧客ニーズに応じて従業員の「キャリア適性診断」「キャリアマッチング診断」を実施し現状の分析評価を実施。従業員あるいは組織に内在する問題・課題を検証する。「キャリア診断」を基にオーダーメイドの「キャリア支援」「キャリアリノベーション」を実施。従業員あるいは組織の課題解決に向けた研修やキャリア支援、各種セミナー、リーダー研修、メンタルヘルス、コンサルテーションを実施し総合的なキャリアアップを実現する。
- 職種
- キャリアアップ、コンサルティング、教育・研修講師、メンタルヘルス
- 資格
- 看護師、救急救命士、介護支援専門員、日本ヒューマンライフ協会認定コーチ
- 住所
-
〒751-0852
山口県 下関市熊野町2丁目4-18
- 電話
-
083-250-6027
- 営業時間
- 平日 8:30～17:15
- 定休日
- 土曜日、日曜日、年末年始、盆休（訪問看護事業部以外）
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