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漆山淳哉

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漆山淳哉税理士事務所

漆山淳哉プロは山形新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ山形の登録専門家です

月次訪問で経営課題を早期把握し迅速な改善提案につなげる

毎月企業を訪問し、巡回監査を実施。財務状況をタイムリーに把握することで、経営課題の早期発見や迅速な意思決定を支援。自計化の導入やAIによる自動仕訳、領収書の電子保存など経理のDX推進にも対応しています

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税務・財務の自計化やDX推進を通じて企業の成長を後押し

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マイベストプロ山形による取材記事

資格

税理士

事業者情報

氏名
漆山淳哉（うるしやまじゅんや）
職種
税理士
税理士
会社名
漆山淳哉税理士事務所
事業内容
創業、独立の支援
税務・会計・決算に関する業務
自計化システムの導入支援
経営計画の策定支援
資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成
経営相談
住所
〒992-0038
山形県米沢市城南5丁目1-23
地図を見る
営業時間
平日9:00～17:00
ホームページ
https://urushiyama-junya.tkcnf.com/

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