月次訪問で経営課題を早期把握し迅速な改善提案につなげる
毎月企業を訪問し、巡回監査を実施。財務状況をタイムリーに把握することで、経営課題の早期発見や迅速な意思決定を支援。自計化の導入やAIによる自動仕訳、領収書の電子保存など経理のDX推進にも対応しています
マイベストプロ・インタビュー
税務・財務の自計化やDX推進を通じて企業の成長を後押し
「利他」の心で企業の成長を後押しする税務・財務のプロ
マイベストプロ山形による取材記事
資格
税理士
事業者情報
- 氏名
- 漆山淳哉（うるしやまじゅんや）
- 職種
-
税理士
税理士
- 会社名
- 漆山淳哉税理士事務所
- 事業内容
- 創業、独立の支援
税務・会計・決算に関する業務
自計化システムの導入支援
経営計画の策定支援
資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成
経営相談
- 住所
-
〒992-0038
山形県米沢市城南5丁目1-23
- 営業時間
- 平日9:00～17:00
- ホームページ
- https://urushiyama-junya.tkcnf.com/
プロのインタビューを読む
「利他」の心で企業の成長を後押しする税務・財務のプロ