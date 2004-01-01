広く門戸を開く法的トラブル解決のプロ
大江修司法律事務所
プロフィール
弁護士 ／ 大江修司プロの一番の強み
専門知識と豊富な経験を生かし、的確な問題解決に導きます
法的なトラブルは複雑な事情が絡み合い、解決策が見えないまま悩みを深めている方もいらっしゃいます。依頼者の立場に寄り添い、専門家の見地から、より良い解決策を提示します。お気軽にご相談ください。
経歴
寒河江市出身
1979年、中央大学卒業
1982年、司法試験合格
1985年、弁護士登録（山形県弁護士会）
実績
山形県弁護士会 会長（2004年）
財団法人山形県アイバンク 監事
DATA
- 氏名
- 大江修司（おおえしゅうじ）
- 事務所名
- 大江修司法律事務所
- 事業内容
-
借金問題（債務整理・自己破産・過払金請求・個人再生）
離婚・男女問題
遺産相続・遺言書作成
成年後見・財産管理
交通事故
各種損害賠償
借地・借家トラブル
刑事弁護
企業法務
債権回収
各種契約書作成
消費者問題・悪徳商法
- 資格
- 弁護士
- 住所
-
〒990-2401
山形県 山形市平清水2-5-19
- 電話
-
023-625-9880
- 営業時間
-
午前9時～午後5時
緊急事案には随時対応します
- 定休日
- 土曜日、日曜日、祝日
- ホームページ
- https://www.ohe-horitu.com/
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大江修司法律事務所
担当大江修司（おおえしゅうじ）